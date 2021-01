Agent Karima Benzemy wskazał jego kolejny klub. "To jego marzenie. Tam jest wszystko dla niego"

Karim Benzema niejednokrotnie przyznawał w wywiadach, że chciałby zakończyć swoją karierę w Olympique Lyon. Plany francuskiego piłkarza potwierdza jego agent, Karmi Djaziri, który przyznaje, że napastnik Realu Madryt wciąż śledzi wyniki drużyny oraz marzy o grze na Groupama Stadium. - On ma Lyon w swoim sercu - oznajmił.

Karim Benzema ponownie w Lyonie? "To jest jego marzenie"

- W Olympique Lyon jest wszystko dla Karima [Benzemy]. Jednak nie chce tam wracać, jeżeli nie będzie w odpowiedniej formie fizycznej. Jest rozdwojony między opuszczeniem największego klubu na świecie, a powrotem do Lyonu. To kwestia czasu - powiedział angent 33-latka.

Karim Benzema jest wychowankiem Olympique Lyon. Napastnik odszedł z francuskiego klubu do Realu Madryt w 2009 roku. Zanim dołączył do drużyny ze stolicy Hiszpanii przez cztery lata występował w Ligue 1. Łącznie dla OL rozegrał 148 meczów, w których strzelił 66 goli oraz zanotował 26 asyst. W sezonie 2006/07 został najlepszym strzelcem ligi francuskiej.

- To jest jego marzenie. Musi wrócić do Lyonu i robić wielkie rzeczy. Noszenie opaski kapitana w drużynie pełnej młodych piłkarzy, to byłoby magiczne - zakończył agent Benzemy. 33-latek jest związany z Realem Madryt do końca czerwca 2022 roku. W barwach hiszpańskiego klubu rozegrał 537 meczów, w których zdobył 264 bramki. W latach 2011, 2012 oraz 2014 został wybrany piłkarzem roku we Francji.