Miał być skłócony z gwiazdami Barcelony, poprowadzi klub Pique. "Messi się ze mną nie pożegnał"

Życie pisze różne scenariusze. Konia z rzędem temu, kto jeszcze latem spodziewałby się, że Eder Sarabia, asystent skompromitowanego Quique Setiena, który "zasłynął" wyzywaniem piłkarzy podczas marcowego El Clasico (0:2) czy byciem ignorowanym przez Leo Messiego, tak szybko znajdzie nową pracę. I to jeszcze w FC Andorra, klubie, którego właścicielem jest Gerard Pique. Ten sam Pique, który był członkiem szatni rzekomo skonfliktowanej z Setienem i jego sztabem.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Barceloną? "Oczekiwałbym od Koemana trochę samokrytyki"

Messi nie pożegnał się z poprzednimi trenerami Barcelony

Dużo mówiło się o kiepskich relacjach poprzedniego trenera Barcelony z Messim. – Nie wiem, jak z Quique, ale ze mną Leo się nie pożegnał. To inny typ człowieka niż Pique. Gerard jest bardzo otwarty, Messi zachowuje się zachowawczo – przyznał Sarabia w radiu Cadena COPE. Z jednej strony bagatelizował on informacje o konflikcie z geniuszem z Rosario ("W każdej szatni są tarcia i momenty napięć"), ale też zwracał uwagę, że wraz z Setienem trafili na Camp Nou w bardzo trudnym momencie. – Leo był niezadowolony, ale nie wiązało się ono wyłącznie z nami, ale też z działaniami klubu – powiedział szkoleniowiec Andorry.

Pique zatrudnił asystenta Setiena. "Ten fakt ucisza plotki"

Hiszpanie ironizują, że skoro Pique zdecydował się zatrudnić Sarabię, to musi na co dzień siedzieć w innym kącie szatni niż Messi. – Fakt, że Gerard zdecydował się mnie zatrudnić, ucisza pewne plotki i sprawy, które mogły zostać źle zinterpretowane – twierdzi trener, którego ojciec, Manu, był w latach 70. i 80. niezłym hiszpańskim ligowcem. – Zawsze mieliśmy dobre relacje z piłkarzami. Sytuacje jak ta z Vigo się zdarzają. Wszyscy rozumieją, że to część naszej pracy. Jestem bardzo wdzięczny za to, co przeżyłem trenując takich graczy jak ci w Barcelonie. Nikt mi tego nie odbierze – ocenił Sarabia, który ironizował: – Mój asystent nie będzie musiał dużo krzyczeć, bo sam robię to aż za często. Może i w niektórych momentach w Barcelonie powinienem być spokojniejszy, ale inaczej żyć futbolem nie umiem.

Barcelona nie ma zamiaru płacić. Planuje "kwestionować zdolności Setiena"

Przegrał 2:8 i usłyszał: "Będziemy w kontakcie, bo chcę, byś został trenerem mojego klubu"

Sarabia podejmuje pierwszą samodzielną pracę. – Będzie lepszym trenerem niż ja – twierdzi Setien. On nazywa Edera swoją prawą ręką, Eder mówi, że to jego piłkarski ojciec i na pierwszej konferencji prasowej ze łzami w oczach opowiadał, jak wiele nauczył się od starszego kolegi. Razem pracowali w Realu Betis, Las Palmas czy Barcelonie. W Andorrze duet zostanie rozdzielony, a Pique pierwszy raz o zatrudnieniu Sarabii pomyślał tuż po klęsce z Bayernem (2:8). – Już w Lizbonie , gdy żegnaliśmy się z zawodnikami, Gerard podszedł i powiedział: "Będziemy w kontakcie, bo chcę, byś został trenerem mojego klubu". I tak też się stało! Zadzwonił do mnie w zeszłą środę, a w niedzielę byliśmy już dogadani – opowiadał Sarabia w radiu Onda Cero.

Pique angażuje się w życie swojego trzecioligowca, Sarabia przyspieszy profesjonalizację Andorry

– Gerard jest właścicielem bardzo zaangażowanym w klub. Doskonale zna ligę, piłkarzy, rywali. Ogląda każdy mecz – zachwycał się Sarabia, pasjonat kolarstwa, który w Andorze będzie mógł korzystać z fenomenalnych ścieżek rowerowych. Moment jego zatrudnienia może jednak zaskakiwać. Pique zwolnił trenera Nacho Castro, choć jego drużyna jest na drugim miejscu w tabeli swojej grupy w Segunda Division B (trzecia liga) i traci tylko punkt do prowadzącego Nasticu Tarragona. W Księstwie zwracają jednak uwagę, że drużyna sporo oczek zdobyła szczęśliwie i gdyby nie miała tyle farta, to mogłaby zajmować miejsca w strefie spadkowej.

Chińczycy chcą podbić jedną z najlepszych lig świata. "Kupujcie ich"

– Nie chodziło tylko o wyniki – przyznał Jaume Nogues, dyrektor sportowy FC Andorra. – Wierzymy, że Eder wprowadzi nas na wyższy poziom, pod każdym względem. Czuliśmy, że możemy być lepsi, niż byliśmy. Dzięki zatrudnieniu Sarabii chcemy też przyspieszyć proces profesjonalizacji klubu – dodał Nogues, a inni dyrektorzy cytowany przez "El Pais" przekonują, że 40-latek to "młody, ambitny i doskonale przygotowany do zawodu człowiek".

Pique ma twardą rękę do trenerów. Jak długo wytrwa Sarabia?

Gdy podczas konferencji prasowej Eder został zapytany o presję, tylko się uśmiechnął i powiedział, że to nie to samo, co w Barcelonie czy Betisie. Ale prawda jest taka, że Pique nie ma litości. Od momentu przejęcia FC Andorra przez stopera Barcy (grudzień 2018) Sarabia będzie już trzecim szkoleniowcem klubu po Castro (luty 2020 – styczeń 2021) i Gabrim (grudzień 2018 – luty 2020). Zobaczymy, czy uda mu się wytrwać na stanowisku dłużej niż poprzednikom.