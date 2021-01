Tak teraz wygląda Fernando Torres. Nie oszczędza się na piłkarskiej emeryturze

Fernando Torres bardzo szybko rozwija się jako trener. We wrześniu znalazł się w sztabie szkoleniowym Atletico Madryt w kategorii kadetów, po czym bardzo szybko przeszedł do sztabu zespołu rezerw aktualnych liderów La Liga. Zapewne duży wpływ na to miały doskonałe opinii młodych piłkarzy, o których pisała hiszpańska "Marca".

I choć awans Torresa w hierarchii trenerów zespołu rezerw Atletico Madryt może robić wrażenie, w internecie jeszcze większe wrażenie robi zdjęcie hiszpańskiego napastnika. Jego forma po przejściu na piłkarską emeryturę wydaje się być jeszcze lepszą od tej, którą prezentował w czasach swojej gry m.in. w Atletico, Liverpoolu czy Chelsea.

Fernando Torres to legenda Atletico

Fernando Torres to legenda Atletico Madryt i reprezentacji Hiszpanii. W barwach klubu, którego był wychowankiem, rozegrał łącznie aż 351 spotkań, w których strzelił 121 goli. W tym czasie zdobył tytuł w Lidze Europy. Z kolei w kadrze zagrał w 110 spotkaniach, w których zdobył 38 bramek, sięgając dwukrotnie po tytuł mistrzów Europy, a także po tytuł mistrzów świata.