Jest kara dla Messiego za atak na rywala. Barcelona zamierza się odwołać

- Messi będzie karany najprawdopodobniej na podstawie artykułu 123, który mówi o "agresji w trakcie gry niekończącej się poważnymi szkodami lub zagrożeniem dla zdrowia". Zakłada on, że w przypadku "agresywnego zachowania podczas wstrzymania gry lub z dala od piłki, kara wynosi dwa lub trzy mecze zawieszenia" - pisał Jakub Kręcidło. I tak rzeczywiście się stało. Tak niska kara dla gwiazdy Barcelony wynika z faktu, że sędzia Jesus Gil Manzano prowadzący finał Superpucharu Hiszpanii w protokole sędziowskim napisał tylko o nadmiernej sile, a nie agresywnym zachowaniu Messiego w momencie, gdy uderzał w głowę Villalibre.

Messi nie zagra tylko w dwóch meczach. Wróci na mecz z Athletikiem Bilbao

Messi nie zagra zatem tylko w starciu Pucharu Hiszpanii z Cornellą i ligowym meczu z Elche w 20. kolejce. Co ciekawe, Argentyńczyk wróci do gry, gdy Barcelona będzie mierzyć się 31 stycznia z... Athletikiem Bilbao w 21 serii gier La Liga. - Ustawiłem się tak, żeby nie mógł mnie minąć i włączyć się do ataku. To go rozzłościło - mówił piłkarz Athletiku Bilbao o sytuacji z Messim w końcówce dogrywki, kiedy Argentyńczyk po analizie VAR został ukarany czerwoną kartką. Było to pierwsze wykluczenie Messiego w 753. meczu w barwach Blaugrany. Messi zapłaci również karę finansową w wysokości 600 euro, a FC Barcelona będzie musiała dodatkowo zapłacić 700 euro.

Barcelona będzie się odwoływać od wykluczenia Messiego

FC Barcelona poinformowała za pośrednictwem oficjalnej strony, że nie akceptuje dwumeczowej dyskwalifikacji dla Messiego i zamierza złożyć odwołanie. - Zobaczył jedną powtórkę i wyrzucił Argentyńczyka z boiska, tak jak wcześniej wyrzucał Luisa Suareza czy Neymara. Arbiter "pomógł" Barcelonie, bo w pomeczowym raporcie nie użył słowa "agresja". W Hiszpanii, gdzie protokoły sędziowskie są traktowane (niekiedy zbyt) poważnie, to może wpłynąć na wysokość kary- napisał Jakub Kręcidło w swoim tekście dotyczącym ukarania Messiego czerwoną kartką.