Media: Marcelo może odejść z Realu Madryt. Trzyletni kontrakt warty 18 mln euro

Od transferu Ferlanda Mendy’ego do Realu Madryt w lipcu 2019 roku rola Marcelo w zespole znacząco spadła. 32-letni Brazylijczyk od sezonu 2019/2020 zagrał trzydzieści spotkań we wszystkich rozgrywkach. Defensor nie cieszy się już tak dużym zaufaniem u Zinedine’a Zidane’a. W sezonie 2020/2021 były piłkarz Fluminense zagrał w siedmiu meczach i zanotował dwie asysty.

Marcelo coraz rzadziej wystawiany do gry. Czas na zmianę warty

Marcelo wystąpił w tylko jednym na 11 ostatnich meczów Realu Madryt – z Elche CF (1:1). Kiedy obrońca grał w pierwszym składzie ekipy z Madrytu, to jej wyniki były słabe – cztery razy Real przegrał (z Szachtarem, Cadiz, Valencią i Alaves – przyp.red), raz zremisował (ze wspomnianym Elche) i dwa razy wygrał (z Valladolid i Huescą – przyp.red). Marcelo jest jednym z zawodników, których Real chciałby sprzedać jak najszybciej. Poza Brazylijczykiem Real chce pozbyć się takich piłkarzy, jak Luka Jović, Isco, Brahim Diaz czy Dani Ceballos.

Monaco chce Marcelo. Jego klubowym kolegą byłby Majecki

Jak podaje „BeiN Sports”, AS Monaco proponuje Marcelo trzyletni kontrakt warty 18 mln euro - Brazylijczyk w ten sposób zarabiałby sześć milionów euro za sezon. Tym samym Brazylijczyk zarabiałby tyle samo, ile najlepszy strzelec ekipy z Księstwa, Wissam Ben Yedder. Oznacza to też zmniejszenie dotychczasowych zarobków defensora – Marcelo w Madrycie zarabia dziewięć milionów euro rocznie. Kontrakt Brazylijczyka z Realem jest ważny do końca sezonu 2021/2022. Nadal piłkarzem zainteresowany jest Juventus FC, a wcześniej jego sytuację klubową sondował Inter Mediolan. W przypadku powodzenia transferu Marcelo zostałby klubowym kolegą byłego piłkarza Legii Warszawa, Radosława Majeckiego.

