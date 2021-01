Media: David Alaba już znalazł nowy klub! Wymarzony transfer gwiazdy Bayernu

Są już znane nawet szczegóły transakcji. David Alaba, którego latem kontrakt wygasa, trafi do Realu Madryt jako wolny zawodnik. W nowej drużynie ma zarabiać 11 milionów euro rocznie. Austriak, zdaniem "Marki" przeszedł już nawet testy medyczne i związał się z "Królewskimi" czteroletnią umową. Być może 28-latek, który wyceniany jest na 65 mln euro, zastąpi w Realu Sergio Ramosa. Kapitan Królewskich wciąż nie przedłużył kontraktu, który obowiązuje tylko do czerwca.

Było tak: słyszysz David Alaba, myślisz Bayern

Wielu kibiców mistrza Niemiec ma prawo nie pamiętać drużyny bez Austriaka w składzie. Wychowanek Austrii Wiedeń w stolicy Bawarii występuje już 12. sezon, w tym czasie dwa razy wygrał finał Ligi Mistrzów, zdobył dziewięć mistrzostw w Bundeslidze i sześć krajowych pucharów. Niemal od początku był dla Bayernu piłkarzem niezbędnym. Choć jest lewym obrońcą, to trenerzy ustawiali go także w środku pola, na lewej i prawej pomocy, a ostatnio na pozycji stopera, gdzie zaliczył już blisko sto spotkań. Alaba w roli środkowego obrońcy, wyprowadzającego piłkę lewą nogą: to pozostanie jednym z symboli wielkiego Bayernu z Ligi Mistrzów 2020. W obecnym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, Austriak rozegrał 22 spotkania.

Bawarczycy są liderem Bundesligi. Odpadli już z Pucharu Niemiec, ale za to wciąż grają w LM, gdzie zmierzą się w fazie pucharowej z Lazio Rzym.