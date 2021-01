Asier Villalibre wyjaśnił, dlaczego został zaatakowany przez Leo Messiego. "To go rozzłościło"

Zobacz wideo Co dalej z Leo Messim?

"Agresja była wyrazem frustracji, że nie mógł nic zrobić. W takich chwilach to normalne. Każdemu może się zdarzyć" - przyznał na gorąco po meczu Asier Villalibre, piłkarz Athletiku Bilbao, który został zaatakowany przez Leo Messiego podczas meczu finałowego o Superpuchar Hiszpanii. Barcelona przegrała go po dogrywce (2:3), ale najwięcej mówi się nie o sukcesie Basków, a o starciu Argentyńczyka z Villalibre. "Sprzedał mu dwa sierpy" - mówili na antenie komentatorzy Eleven Sports.

REKLAMA

Messi za swój historyczny wyskok mógłby długo pocierpieć, gdyby sędzia wpisał do protokołu jedno słowo

Potwierdziły to powtórki, a Asier Villalibre całe zajście opisuje tak: "Ustawiłem się tak, żeby nie mógł mnie minąć i włączyć się do ataku. To go rozzłościło" - zaznaczył piłkarz Athletiku Bilbao.

Leo Messi zaatakował Asiera Villalibre

Sytuacja z udziałem Argentyńczyka jest szeroko analizowana w Hiszpanii, ale nie tylko. Dziennikarze zaznaczają, że Leo Messi został wyrzucony z boiska pierwszy raz w 753. meczu w barwach Barcelony, a w mediach pojawiają się kolejne powtórki i analizy. Najlepiej całą sytuację widać na tym nagraniu:

Gole w finale Superpucharu Hiszpanii strzelali: Griezmann (40. i 77. minucie) - dla Barcelony, oraz de Marcos (42.), Villalibre (90.) i Williams (93.) - dla Athletiku. Dla zespołu z Bilbao był to trzeci Superpuchar w historii. Wcześniej zdobywał to trofeum w 1984 oraz 2015 roku. "Zasłużyliśmy na ten puchar. Po to tu przyjechaliśmy. Nigdy się nie poddaliśmy i to jest najważniejsze. Liczy się charakter" - zakończył Asier Villalibr. A po meczu zagrał na trąbce: