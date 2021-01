Nowe nagranie skandalu z udziałem Leo Messiego! Wszystko wyjaśnia [WIDEO]

Zobacz wideo Co się dzieje z Barceloną? "Oczekiwałbym od Koemana trochę samokrytyki"

"Duma Katalonii" jeszcze w 90.minucie prowadziła 2:1, ale wtedy do rzutu wolnego podszedł Iker Muniain. Dośrodkował przed bramkę Marca-Andre ter Stegena, a Asier Villalibre z bliska wbił piłkę do bramki i doprowadził do dogrywki. W niej bohaterem Athleticu był Inaki Williams. 26-latek już w 4. minucie 1. połowy dogrywki popisał się kapitalnym uderzeniem z pola karnego, nie dając ter Stegenowi najmniejszych szans na skuteczną interwencję. Athletic objął prowadzenie.

Leo Messi "sprzedał mu dwa sierpy"

Barcelona przegrywała, była coraz bliżej utraty Superpucharu Hiszpanii, a na dodatek w 119. minucie straciła Leo Messiego. Argentyńczyk zachował się skandalicznie, zaatakował Asiera Villalibre i po prostu "sprzedał mu dwa sierpy" - jak przyznali na antenie komentatorzy "Eleven Sports".

Sytuacja z udziałem Argentyńczyka jest szeroko analizowana w Hiszpanii, ale nie tylko. Dziennikarze zaznaczają, że Leo Messi został wyrzucony z boiska pierwszy raz w 753. meczu w barwach Barcelony, a w mediach pojawiają się kolejne powtórki i analizy. Najlepiej całą sytuację widać na tym nagraniu:

Gole w finale Superpucharu Hiszpanii strzelali: Griezmann (40. i 77. minucie) - dla Barcelony, oraz de Marcos (42.), Villalibre (90.) i Williams (93.) - dla Athletiku. Dla zespołu z Bilbao był to trzeci Superpuchar w historii. Wcześniej zdobywał to trofeum w 1984 oraz 2015 roku.