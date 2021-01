Damian Kądzior zmieni klub! "Kwestia godzin"

Transfer Damiana Kądziora do Eibaru okazał się kompletnie nieudanym ruchem. Polak wystąpił raptem sześciu w meczach ligowych, zaliczając 194 minuty. Do tego zagrał też w dwóch spotkaniach Pucharu Hiszpanii, zaliczając asystę w ostatnim występie przeciwko Las Rozas.

Mimo że Kądzior zagrał dobry mecz w Pucharze Hiszpanii, a wcześniej z dobrej strony zaprezentował się na Camp Nou w starciu z FC Barceloną, kiedy wyszedł w podstawowym składzie, to wciąż nie może przekonać do siebie trenera Jose Luisa Mendilibara. I wiele wskazuje na to, że przynajmniej w tym sezonie już nie przekona.

Kądzior na wylocie?

Hiszpańskie media poinformowały bowiem, że Kądzior najprawdopodobniej opuści drużynę. Polak ma zostać wypożyczony do końca sezonu i latem wrócić do klubu, by ponownie nawiązać walkę o miejsce w składzie. Sport.pl udało się potwierdzić te informacje, a finalizacja wypożyczenia to jedynie "kwestia godzin".

Eibar to 15. obecnie drużyna La Liga. Zespół Mendilibara zdobył 19 punktów i ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Znajdujące się w niej Elche ma jednak dwa mecze rozegrane mniej.

Kądzior gra w Eibar od lata zeszłego roku. Wcześniej 28-latek występował w Dinamie Zagrzeb, Górniku Zabrze, Wigrach Suwałki i Jagiellonii Białystok, z której wypożyczany był do Motoru Lublin, Dolcanu Ząbki oraz Wigier.

