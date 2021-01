Jeden z największych niewypałów w historii Realu Madryt odchodzi! Stracone 60 milionów euro

Luka Jović wkrótce zostanie wypożyczony z Realu Madryt do Eintrachtu - donosi dziennik "Marca". I coraz więcej źródeł potwierdza te informacje. Dla serbskiego napastnika będzie to powrót do zespołu z Frankfurtu.

Fot. Alvaro Barrientos / AP