Laporta chce ściągnąć do Barcelony legendę klubu. Na dniach ma zrezygnować z pracy

Victor Valdes będzie jedną z twarzy projektu Joana Laporty, informuje "Mundo Deportivo". Legendarny bramkarz Barcelony ma wrócić do klubu, jeżeli 58-latek wygra wybory, które odbędą się 24 stycznia.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Barceloną? "Oczekiwałbym od Koemana trochę samokrytyki"

Victor Valdes ma być częścią kampanii Joana Laporty

Laporta wciąż nie podał szczegółów swojego projektu sportowego, ale Valdes miałby w nim pracować w roli trenera lub koordynatora grup młodzieżowych. Byłby to dla niego powrót do Barcelony po półtorarocznej przerwie. W październiku 2019 roku były golkiper po zaledwie trzech miesiącach pracy został zwolniony z funkcji trenera drużyny do lat 19 (Juvenil A), bo nie mógł dogadać się z Patrickiem Kluivertem, dyrektorem akademii Barcy, z którym prawie się pobił.

Samuel Eto'o wskazał następcę Messiego w Barcelonie. "Muszą o niego dbać"

Obecnie Valdes pracuje jako trener w UA Horta, katalońskim czwartoligowcu, który zajmuje trzecie miejsce w swojej grupie. 38-latek ma w czwartek zrezygnować z pracy w klubie, a z tego ucieszą się niektórzy zawodnicy Horty, którzy ostro krytykowali metody Victora. Hiszpan ma dołączyć do kampanii Laporty, który jest faworytem wyborów i z którym – jak podkreśla "Mundo Deportivo" – zna się bardzo dobrze, czego dowodem jest np. obecność prawnika na ślubie byłego piłkarza.