Piłkarz Atletico zrobił furorę "nowym autem". Niemal każdy zrobił sobie z nim zdjęcie

Burza śnieżna Filomena sparaliżowała Madryt, ale do miasta powoli wraca normalność. W poniedziałek po trzydniowej przerwie wrócili zawodnicy Atletico. Klub zasugerował im dotarcie na stadion w grupach w autach z napędem na cztery koła i bardzo ciekawy był wybór Yannicka Carrasco, który zabrał ze sobą Sime Vrsaljko, Thomasa Lemara i Mario Hermoso.

REKLAMA

Zobacz wideo Real wyszedł z kryzysu. "Dobrze, że Perez nie pociągnął za spust"

Piłkarze Atletico Madryt w nietypowym samochodzie

Belg poprowadził Fiata Pandę z napędem na cztery koła. Auto bez wątpienia było starsze niż którykolwiek z jego pasażerów. Przejażdżka była dla zawodników niezłą przygodą, którą zdecydowano się uwiecznić. Pomysł kolegów mocno rozśmieszył Marcosa Llorente, który - podróżując w znacznie nowszym samochodzie - zdecydował się udostępnić filmik z autem prowadzonym przez Carrasco.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Diego Simeone mówił, że powrót do trenowania będzie wymagać "kreatywności" i "aut terenowych". Ale pewnie nikt nie spodziewał się takiego pomysłu Carrasco, który wykorzystał auto z lat 80. Skąd je wziął? To na razie zagadka, ale Belg bez wątpienia niedługo zostanie o to zapytany.

Piłkarze Atletico z Fiatem Pandą @mhermoso22, Instagram