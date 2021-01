Kolekcjoner rekordów wszech czasów - Messi dołożył do swojego zbioru jeszcze jeden

W ostatnim meczu z Granadą (4:0) Lionel Messi strzelił swojego 10. i 11. gola w obecnym sezonie La Liga, pobijając kolejny rekord. Pierwszą dwucyfrową liczbę goli w sezonie sześciokrotny zdobywca Złotej Piłki zdobył w sezonie 2006/2007 (14). Od tamtego czasu Argentyńczyk regularnie strzela co najmniej dziesięć goli. Najwięcej - 50 goli - strzelił w sezonie 2011/12.

Lionel Messi bije kolejny rekord, ale nie jest pewien przyszłości w Barcelonie

Messi nie strzela z tą samą częstotliwością, co w poprzednich sezonach, ale jego gole wciąż są istotne dla Barcy. W obecnym sezonie strzelił 11 goli w 17 meczach, a to pozwoliło się zbliżyć się do Realu i wskoczyć na trzecie miejsce w tabeli. A Argentyńczykowi wdrapać się na czoło klasyfikacji strzelców w Hiszpanii.

Przyszłość Argentyńczyka w klubie wciąż jest jednak niejasna. W czerwcu kończy się kontrakt napastnika, który nie prowadzi negocjacji w sprawie nowej umowy. Według "Daily Mirror" zainteresowane 33-latkiem są Manchester City i PSG, które będą chciały pozyskać piłkarza na zasadzie wolnego transferu.

FC Barcelona nie przegrała żadnego z ostatnich ośmiu spotkań ligowych. Piłkarze Ronalda Koemana mają w tym czasie bilans sześciu wygranych i dwóch remisów. Do lidera La Liga - Atletico Madryt (38 pkt) - tracą cztery punkty. Do drugiego Realu Madryt - trzy.