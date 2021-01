O tym kierunku Milik już może zapomnieć. Mają już kogo innego na oku

Atletico Madryt szukało napastnika po wcześniejszym rozstaniu z Diego Costą. Negocjacje z Napoli w sprawie transferu polskiego napastnika trwały od kilku tygodni. W pewnym momencie zostały jednak zerwane, bo włoski klub żądał aż 15 milionów euro, a Hiszpanie chcieli zapłacić zaledwie połowę tej kwoty. Los Polaka wciąż jest niewiadomy. "Corriere dello Sport" pisze, że może trafić do Juventusu Turyn.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Tomaszewski wspomina Diego Maradonę: "Geniusz i fenomen. Myślał, że poza boiskiem też jest boski"

Gdzie odejdzie Arkadiusz Milik? Bukmacherzy mają faworyta

Dembele stracił motywację. Chce odejść

Teraz włodarze klubu z Wanda Metropolitano obrali inny kierunek poszukiwań. Są bardzo bliscy finalizacji półrocznego wypożyczenia Francuza Moussy Dembele z Olympique Lyon.

- Istnieje prawdopodobieństwo, że Dembele zmieni klub. Moussa przyszedł do mnie i powiedział, że czuje, iż jest to dobry moment na zmianę zespołu. Stracił trochę motywację do gry. Trzymanie zawodnika, który nie do końca jest zadowolony ze swojej postawy, nie wpływa dobrze. Prowadzimy rozmowy z Atletico i myślę, że Dembele doszedł już do porozumienia z hiszpańskim zespołem - powiedział Juninho, dyrektor sportowy francuskiego klubu w rozmowie z telewizją Téléfoot.

Włoski agent ujawnił kulisy negocjacji transferu Milika. "To pokazuje, jak dobrym jest piłkarzem"

24-letni Moussa Dembele od trzech lat gra we Francji. W tym sezonie spisuje się słabo. Zagrał w szesnastu spotkaniach i zdobył tylko jednego gola. Poprzednie sezony miał zdecydowanie bardziej udane. W sumie w barwach Lyonu rozegrał 108 meczów, strzelił 45 bramek i miał trzynaście asyst. Obecnie leczy uraz, bo pod koniec ubiegłego roku złamał rękę.