Piłkarze Realu i Zidane są wściekli po stracie punktów. Znaleźli winnego: La Liga zachowała się żałośnie

Hiszpania zmaga się z burzą śnieżną "Filomena" i bardzo ostrym atakiem zimy od blisko 40 lat. W normalnych okolicznościach, piłkarze Realu Madryt na mecz z Osasuną wylecieliby w sobotni poranek, jednak LaLiga poprosiła ich o podróż dzień wcześniej. Na płycie lotniska ekipa z Madrytu spędziła prawie cztery godziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Odszedł z Legii i robi furorę. "Ma decydujący wpływ na grę Śląska". Najlepsi młodzieżowcy w ekstraklasie

"Filomeno, pozwól nam grać!". Hiszpania walczy z zimą stulecia, piłkarze jak marionetki

"Nie jesteśmy marionetkami"

Trudna podróż, chcąc nie chcąc, wpłynęła na poczynania "Królewskich" w meczu z przedostatnią drużyną tabeli. Oddali oni zaledwie jeden! celny strzał na bramkę. Co prawda Karim Benzema zdobył dwie bramki, ale z wyraźnych spalonych. "Real się schładza" - tak "Marca" podsumowuje występ w ofensywie mistrzów Hiszpanii. "Mniej niż zero" - to z kolei tytuł "AS".

Piłkarze i trener Zinedine Zidane są wściekli. - Nie jesteśmy marionetkami i nie powinniśmy grać w takich warunkach. La Liga zachowała się żałośnie wobec nas, Vallecano czy innych ekip. Zaczynaliśmy mecz na wpół zamrożonym boisku - przyznał Thibaut Courtois, bramkarz Realu.

Oficjalnie: Salamon wraca do Polski po 13 latach. "Czuję się tu doskonale"

- Zrobiliśmy, co mogliśmy na boisku, ale to nie był mecz piłki nożnej. Na końcu warunki były bardzo trudne, pojedynek powinien zostać przełożony. Teraz nawet nie wiemy, kiedy wracamy. Musimy skupić się na regeneracji i myśleć o czwartkowym spotkaniu [Real zmierzy się w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Athletic Bilbao - red.] - dodał trener Realu Madryt.

Jego zespół po tym remisie ma tylko punkt straty do prowadzącego Atletico, ale aż trzy mecze rozegrane więcej. Na trzecim miejscu jest FC Barcelona, z trzypunktową stratą do Realu.