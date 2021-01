Pierwsza asysta Kądziora w Hiszpanii. Horror z udziałem Polaka [WIDEO]

Dla polskiego pomocnika była to debiutancka asysta w barwach Eibar. W 14. minucie Kądzior idealnie posłał mierzone dośrodkowanie w pole karne gospodarzy, a tam "szczupakiem" Yoshinori Muto dał swojemu zespołowi prowadzenie.

Zobacz pierwszą asystę Kądziora w barwach Eibar:

Zaledwie cztery minuty później było już 0:2, gdy bramkę zdobył Quique. W 69. minucie Eibar podwyższył rezultat po strzale Pedro Leona. Wydawało się zatem, że drużynie z Kraju Basków już nic nie grozi. Tymczasem gospodarze wzięli się za odrabianie strat. Między 73., a 79. minutą trzecioligowiec aż trzykrotnie trafiał do bramki Eibar po uderzeniach Mario Losady, Franco Ramosa Mingo i Augusto Galvana i doprowadził do dogrywki. W niej decydujący cios zadał Eibar. W 108. minucie gola na wagę wygranej zdobył Sergi Enrich. Kądzior przebywał na boisku do 85. minuty, kiedy zmienił go Exposito.

Tuż przed Nowym rokiem polski pomocnik zagrał w ligowym meczu przeciwko Barcelonie, który zakończył się niespodziewanym remisem 1:1. - Trener odkrywa karty zawsze dwie godziny przed spotkaniem i nic nie wskazywało, że wystąpię od początku. Poza tym - po grypie odbyłem z drużyną tylko dwa treningi. Wystąpiłem jeszcze w Pucharze Hiszpanii, ale spodziewałem się, że na Camp Nou ewentualnie wejdę z ławki. [...] Potraktowałem to jak spełnienie marzenia - ujawnił polski pomocnik w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

- Szkoleniowiec raczej nie jest skory do rozmów, ale na gorąco mnie pochwalił: dobry mecz Damian - stwierdził. [...] Nie zjedli nas, potrafiliśmy nawiązać walkę i zdobyliśmy historyczny punkt na Camp Nou. Po to przyszedłem do Hiszpanii. Żeby zagrać przeciwko takim piłkarzom, na takich stadionach. To się w życiu liczy, a nie aspekty finansowe - kontynuował Kądzior.

Dużo trenuję indywidualnie. Z trenerem Aleksandrem Kowalczykiem. Działamy już od dwóch miesięcy. Dzięki temu byłem gotowy na Barcelonę. [...] Wydaje mi się, że gdyby nie treningi indywidualne w moim życiu, nie dotarłbym do Eibar - podkreślał Kądzior.

W bieżącym sezonie Kądzior wystąpił w sześciu meczach ligowych Eibar, przebywając w sumie na murawie przez zaledwie 194 minuty i dwóch w Copa del Rey, gdzie ma na koncie już 175 minut i jedną asystę.