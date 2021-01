Benzema stanie przed sądem. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. To afera, przez którą nie gra w kadrze

Valbuena miał być szantażowany przez grupę osób, które weszły w posiadanie sekstaśmy, którą nagrał ze swoją dziewczyną, Fanny Lafon. We wszystko zamieszany był kolega Valbueny z reprezentacji Francji Karim Benzema. 5 listopada 2015 roku napastnik Realu Madryt został oskarżony o współudział przy próbie szantażu i udział w grupie przestępczej.

REKLAMA

Zobacz wideo Juventus ograł Milan. Pierwsza porażka od 27 meczów [ELEVEN SPORTS]

Benzema stanie przed sądem. Nawet 5 lat więzienia za szantaż Valbueny z 2015

Osoby związane ze śledztwem ujawniły, że Benzema przyznał się do próby mediacji między kolegą z kadry a znajomym z dzieciństwa będącym w posiadaniu nagrania. Według śledczych piłkarz Realu wraz z innymi osobami próbował wymusić pieniądze, strasząc upublicznieniem nagrania. - Nie był agresywny, nie mówił wprost o pieniądzach, ale nalegał, żebym się z kimś spotkał. Nie liczyłem na to, że ktoś zniszczy wideo tylko dlatego, że mnie lubi. Ludzie nie są idiotami - mówił wówczas Mathieu Valbuena.

Piłkarz chciał wymusić transfer w okropny sposób. Wściekli kibice wysyłają mu pogróżki

Teraz sprawa wróciła przy okazji decyzji prokuratury w Wersalu, o której pisze dziennik "Marca". Benzema ma stanąć przed sądem jako oskarżony w sprawie szantażowania Valbueny, a dowodem w sprawie mają być billingi jego rozmów. Za te czyny grozi mu we Francji kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Benzema nie przyznaje się do winy. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ma się rozpocząć proces.

Cassano o Paulo Dybali: Robi pod siebie, gdy jest pod presją

To sprawa, przez którą Benzema nie gra w reprezentacji Francji

Oskarżenie o szantaż byłego kolegi z drużyny było decydującą kwestią w sprawie odsunięcia Benzemy od reprezentacji Francji. Zawodnik Realu Madryt nie gra w niej odkąd w listopadzie 2015 roku został zatrzymany i był przesłuchiwany przez sędziego śledczego w Wersalu. Od tamtego momentu został wykluczony z kadry Didiera Deschampsa i nie dostaje kolejnych powołań. W swoim dorobku w reprezentacji ma 81 rozegranych meczów i 27 zdobytych goli.

Real Madryt szykuje gwiezdny transfer. Media: Ma dojść do spotkania