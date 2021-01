Kompromitacja Celty Vigo. Straciła pięć bramek w meczu z trzecioligowcem i odpadła z Pucharu Króla!

Celta prowadzona przez Eduardo Coudeta w ostatnich tygodniach spisywała się znakomicie w lidze hiszpańskiej, zdobywając aż 16 punktów w ostatnich 7 spotkaniach i przegrywając jedynie z Realem Madryt. We wtorkowe popołudnie na stadionie trzecioligowca 46-letni Argentyńczyk sprawdził głównie rezerwowych i srogo się na swoich piłkarzach zawiódł.

Już po pół godziny gry na Estadi Municipal de Can Misses (Ibiza) zapowiadało się na ogromną niespodziankę, bowiem już na tym etapie spotkania gospodarze prowadzili 3:0 po dwóch trafieniach Sergio Castela i jednym Javiera Pereza Mateo. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza część spotkania, a kwadrans po zmianie stron czwartego gola dla Ibizy dołożył z rzutu karnego Manuel Molina.

Celta wzięła się do pracy dopiero w ostatnim kwadransie, co przyniosło gole Santiego Miny i Jordana Holsgrove'a. Goście mogli nawet doprowadzić do bardzo nerwowej końcówki, ale już w doliczonym czasie gry jedenastki nie wykorzystał wspomniany wcześniej Mina.

Żeby tego było mało, w jednej z ostatnich akcji meczu wynik na 5:2 dla trzecioligowca ustalił przymierzany w przeszłości do Legii Warszawa Angel Rodado. Jako że od sezonu 2019/20 w Pucharze Króla aż do ćwierćfinałów włącznie rozgrywane jest tylko jedno spotkanie, oznacza to, że prowadzeni przez Juana Carlosa Carcedo piłkarze z Ibizy będą mogli zaprezentować się w 1/16 finału tych rozgrywek.

Getafe również się nie popisało

Wysoka wygrana Ibizy nad Celtą to nie jedyna niespodzianka, jaka miała miejsce we wtorkowe popołudnie w Copa del Rey. Z rozgrywkami pożegnało się również Getafe, które przegrało na wyjeździe z innym trzecioligowcem – Cordobą 0:1. Jedynego gola dla gospodarzy strzelił już w 6. minucie Willy Ledesma.

Warto zaznaczyć, że cztery kluby, które za tydzień będą rywalizować w turnieju o Superpuchar Hiszpanii, czyli FC Barcelona, Real Madryt, Real Sociedad i Athletic Bilbao, rozpoczną walkę o krajowy puchar dopiero od kolejnej rundy, czyli od 1/16 finału.