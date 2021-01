Milik ma rywala do gry w nowym klubie. Najnowszy cel transferowy

Atletico Madryt wciąż szuka zmiennika dla Luisa Suareza po tym, jak klub opuścił Diego Costa. Jednym z faworytów do zastąpienia Hiszpana jest Arkadiusz Milik, jednak nie wiadomo, czy klub z Madrytu będzie chciał zapłacić wysoką kwotę odstępnego, jaką za polskiego napastnika oczekuje Napoli. Włosi chcą zarobić na Polaku około 15 milionów euro, mimo że jego kontrakt wygasa już z końcem czerwca.

Jak informuje "Marca", najnowszym celem Atletico został napastnik Realu Sociedad, Willian Jose. Klub ze stolicy Hiszpanii chciałby wypożyczyć zawodnika do końca obecnego sezonu z opcją wykupienia go latem. Jose, który w Realu Sociedad gra od 2016 roku, w przeciwieństwie do poprzednich sezonów, w obecnym jest głównie rezerwowym w zespole.

Nowy cel transferowy Atletico. Co z Milikiem?

W tych rozgrywkach 29-latek zaliczył 19 występów, w których zdobył cztery bramki. To wynik daleki od najlepszego, jaki Jose zaliczył w sezonie 2017/18, kiedy w 40 meczach strzelił łącznie 20 goli, a jego nazwisko łączone było z przenosinami do Realu Madryt i Barcelony.

Teraz jednak piłkarz być może będzie miał okazję zagrać w wymarzonej Lidze Mistrzów, co z Realem Sociedad mu się nie udało. Atletico widzi w nim idealną opcję do wzmocnienia ataku po odejściu Costy. Piłkarz nie kosztowałby wiele, a możliwa opcja półrocznego wypożyczenia pomogłaby klubowi w podjęciu ostatecznej decyzji co do jego przyszłości.

Po 15 meczach Atletico jest liderem La Liga. Zespół Diego Simeone ma 38 punktów i o dwa wyprzedza Real Madryt. Atletico rozegrało jednak o dwa mecze mniej od aktualnych mistrzów Hiszpanii. Zespół Simeone wciąż gra też w Lidze Mistrzów. W 1/8 finału rozgrywek madrytczycy zagrają z Chelsea.