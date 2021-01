Davida Alaba w styczniu ma podpisać kontrakt z nowym klubem. Marzył, by tam grać

Obecna umowa Austriaka z Bayernem wygasa z końcem czerwca i mimo wielu ofert jej przedłużenia składanych przez Bawarczyków Alaba nie zdecydował się na podpisanie nowego kontraktu. Wszystko wskazuje na to, że obrońca latem zmieni klub i według hiszpańskich oraz niemieckich mediów niemal pewne jest, że zespołem, w którym piłkarz będzie kontynuował karierę, jest Real Madryt.

Alaba od zawsze miał marzyć o grze w Hiszpanii, a teraz to marzenie jest bliskie spełnienia. Mistrzowie La Ligi są zdecydowani na pozyskanie Austriaka i chcą całą operację zamkną jeszcze w styczniu - podał "Bild". Z racji na to, że kontrakt Alaby z Bayernem wygasa za pół roku, może on bez zgody obecnego pracodawcy prowadzić negocjacje z innymi klubami.

Wysokie zarobki w Hiszpanii

Jak poinformowała "Marca", Alaba w Realu zarabiałby 10 milionów euro rocznie, co uczyniłoby go jednym z najlepiej opłacanych zawodników w Hiszpanii. Na większe zarobki w ekipie ze stolicy liczyć może jedynie Sergio Ramos, którego umowa z madryckim klubem, podobnie jak Alaby z Bayernem, wygasa latem. To jeden z powodów, dla których Królewscy chcą sprowadzić Austriaka. Rozmowy w kwestii przedłużenia kontraktu Ramosa wciąż trwają, ale jeśli zakończyłyby się one fiaskiem, Real miałby latem gotowego następcę.

Na sprowadzenie Alaby naciska przede wszystkim Zinedine Zidane. Trener madrytczyków ceni sobie uniwersalność piłkarza, który może występować zarówno na środku obrony, lewej stronie, jak i jako defensywy pomocnik.

Sukcesy w Bayernie

Alaba wygrał z Bayernem wszystko, co było do wygrania w klubowej piłce. Dwukrotnie sięgnął po Ligę Mistrzów, 9 razy został mistrzem Niemiec, sześciokrotnie wygrał krajowy puchar, a do tego wszystkiego dołożył też triumfy w Superpucharze Europy (2) i klubowych mistrzostwach świata (1). Do Bayernu trafił w wieku 16 lat z Austrii Wiedeń w 2008 roku. Rozegrał w barwach bawarskiego klubu 404 spotkania, w których zdobył 32 bramki i zanotował 49 asyst.