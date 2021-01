Kontuzja Coutinho błogosławieństwem dla Barcy? Będzie mogła zaoszczędzić miliony

Philippe Coutinho w meczu z Eibarem (1:1) doznał kontuzji lewego kolana, która wykluczy go z gry nawet na cztery miesiące. Piłkarz powinien wrócić do gry na końcówkę sezonu, jednak być może Barca uzna, że nie będzie takiej potrzeby. Bo gdyby pomocnik rozegrał jeszcze dziesięć meczów, Katalończycy musieliby zapłacić Liverpoolowi aż 20 milionów euro.

Kontuzja Philippe Coutinho może pomóc Barcy

Wynika to z ustaleń obu klubów przy transferze, do którego doszło w styczniu 2018 roku. Wówczas Coutinho trafił na Camp Nou za 120 milionów euro, a Barca miała dopłacić Liverpoolowi kolejnych 40 milionów w formie zmiennych. 15 milionów już zapłaciła, a kolejnych 20 miałaby dopłacić po rozegraniu przez Brazylijczyka stu meczów w bordowo-granatowej koszulce. Na razie, pomocnik ma ich 90. I niewykluczone, że na tej liczbie się zatrzyma.

W letnim oknie transferowym Barcelona ma ponownie poszukać nowego klubu dla Coutinho. Brazylijczyk był w poprzednim sezonie wypożyczony do Bayernu Monachium, gdzie spisywał się przyzwoicie. W Katalonii wiązano z nim duże oczekiwania, jednak piłkarz im nie sprostał. Były gwiazdor The Reds jest dużym rozczarowaniem i Barca chętnie by się go pozbyła, tylko że zainteresowanych brakuje. A jak już są, to pragną pozyskać pomocnika za promocyjną kwotę, na co znajdująca się w finansowych tarapatach Barcelona nie może sobie pozwolić.