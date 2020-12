"Jeśli wygramy wybory, Haaland latem trafi na Camp Nou". Rozmowy o transferze już w toku

Jeszcze niespełna miesiąc pozostał do wyborów prezydenckich w Barcelonie (24 stycznia), ale rozpoczyna się sezon na obietnice. Jordi Farre obiecuje każdemu, kto go poprze, darmową pizzę i tatuaż z logiem Barcy. Victor Font proponuje powrót Xaviego Hernandeza i zatrudnienie Jordiego Cruyffa. A Josep Maria Minguella zagwarantował w telewizji Cuatro, że jeśli Emili Rousaud wygra wybory, to on, jako wiceprezydent do spraw sportowych, zagwarantuje transfer Erlinga Haalanda.

Jak miałoby do tego dojść? Nie wiadomo. Ale Minguella - były agent i doradca zarządu Barcy, który brał udział przy transferach Diego Maradony, Christo Stoiczkowa czy Romario - nie zwykł rzucać słów na wiatr. – Rozmawiałem już z Mino Raiolą (agent Haalanda, przyp. red.) i wiem, ile kosztowałby nas ten transfer. Oczywiście, musiałby go jeszcze zatwierdzić dyrektor sportowy, bo gdybym ja, jako wiceprezydent, kupował piłkarzy samodzielnie, to coś byłoby nie tak w naszym systemie działania – powiedział 79-latek.

Minguella wypowiedział się też na temat Kyliana Mbappe. – Jego nazwisko musiało się pojawić w naszych rozmowach. Prowadziliśmy już wstępne rozmowy i monitorujemy sytuację, tym bardziej, że jego kontrakt wygasa w czerwcu 2022 roku. Kylian był na naszej liście życzeń, gdy odchodził Neymar, jednak wówczas dyrekcja sportowa uznała, że klubowi bardziej przyda się Ousmane Dembele – powiedział Katalończyk.

Na konferencji prasowej, podczas której prezentowano fundamenty kandydatury, Rousaud zachwalał projekt sportowy. – Jest solidny i z najwyższej półki. Bylibyśmy w stanie szybko odmienić trudną sytuację sportową drużyny. Potrzebujemy zespołu, który w ciągu dwóch lat będzie jednym z trzech głównych kandydatów do wygrania Ligi Mistrzów. Tylko tak uzdrowimy sytuację ekonomiczną Barcy – twierdzi Rousaud.

Minguella dodał, że by zatrzymać Leo Messiego, który publicznie kwestionował finansowe możliwości Blaugrany, trzeba stworzyć zwycięską drużynę gwarantującą zdobywanie trofeów. W tym pomóc miałyby legendy Barcy, Charles Rexach i Christo Stoiczkow, które wróciłyby do klubu po zwycięstwie Rousauda w wyborach. Triumf tego kandydata w wyborach jest jednak dość mało prawdopodobny, bo jego kampania oparta jest na weteranach (79-letni Minguella czy 73-letni Rexach), którzy czasy świetności mają za sobą. Głównymi kandydatami do przejęcia fotela prezydenta Barcy są Font i Joan Laporta.