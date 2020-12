Niespodzianka w meczu Realu. Absurdalny rzut karny. Szaleństwo w Granadzie

Zobacz wideo Real wyszedł z kryzysu. "Dobrze, że Perez nie pociągnął za spust"

Real Madryt bardzo dobrze rozpoczął spotkanie z Elche. Już w 20. minucie zespół Zinedine'a Zidane'a objął prowadzenie po bramce strzelonej przez Lukę Modricia. Wydawało się, że wszystko idzie po myśli "Królewskich", którzy zdecydowanie przeważali pierwszez całą pierwszą połowę. Chwilę po przerwie faul we własnym polu karnym popełnił Dani Carvajal, a sędzia nie miał prawa nie widzieć sposobu, w jaki trzymał rywala. "Jedenastkę" wykorzystał pewnie Fidel, doprowadzając do wyrównania.

I choć Real starał się szybko powrócić na prowadzenie, zdecydowanie najlepszą okazję na zdobycie gola miał Lucas Boye. Minimalnie jednak się pomylił. "Królewscy", choć próbowali atakować, nie zdołali skutecznie zagrozić bramce Badii i mecz zakończył się remisem 1:1. Tym samym, z momentem, gdy do składu powrócił Marcelo, zakończyła się seria sześciu zwycięstw Realu z rzędu

Real Madryt w żałobie. Nie żyje Antonio Gento, były piłkarz "Królewskich"

Szalony mecz w Granadzie

Wcześniej widzowie byli świadkami szalonego meczu w Granadzie. Gospodarze mogli wyjść na prowadzenie już w 15. minucie, jednak analiza VAR, że wcześniej miał miejsce faul. To wykorzystała Valencia, która objęła prowadzenie za sprawą bramki Gameiro. W doliczonym czasie gry wyrównał Kenedy.

W drugiej połowie emocji było jeszcze więcej. W 70. minucie drugą żółtą kartkę obejrzał Jason, a trzy minuty później z boiska wyleciał Guedes. W 76. minucie czerwoną kartkę zobaczył także Duarte, co oznaczało, że obydwa zespoły zakończą mecz w osłabieniu. W 88. minucie decydującego gola na wagę trzech punktów dla Granady zdobył Molina.

Ważne zwycięstwo odniosło także Atletico Madryt. Piłkarze Diego Simeone pokonali na własnym stadionie Getafe 1:0, co pozwoliło im odskoczyć w tabeli, po niespodziewanym remisie Realu Madryt.

Komplet środowych wyników La Liga:

Elche - Real Madryt 1:1

Granada - Valencia 2:1

Atletico Madryt - Getafe 1:0

Celta Vigo - Huesca 2:1

W tabeli La Liga prowadzi Atletico Madryt, który ma dwa punkty przewagi nad Realem Madryt. Co ważne, zespół Diego Simeone ma rozegrane dwa spotkania mniej. Trzeci Real Sociedad traci już dziewięć punktów do lidera. Barcelona jest dopiero 6. i traci aż dziesięć punktów do Atletico. "Duma Katalonii" swój kolejny mecz rozegra 3 stycznia, gdy na wyjeździe zagra z Huescą.