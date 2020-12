Dramat Philippe Coutinho. "Potwierdził się najgorszy scenariusz"

FC Barcelona zaledwie zremisowała z Eibar 1:1 w ostatnim ligowym meczu w tym roku i już po raz ósmy na 15 spotkań straciły punkty w La Liga. - Barca bez Messiego zagrała kolejny smutny mecz. Rok przejściowy, o którym mówił i Ronald Koeman i sam Argentyńczyk, okazuje się wyjątkowo trudny. I choć można się tłumaczyć, że punkty tracili w większości po głupich, indywidualnych błędach, to nie była to żadna wymówka. Bo choć przegrać można zawsze, to łatwiej przełknąć porażkę, gdy styl da się zaakceptować. A dzisiejsza Barcelona nie ma ani stylu, ani wyników. Ma za to mnóstwo młodych piłkarzy potrzebujących czasu - napisał Jakub Kręcidło ze Sport.pl.

Oprócz słabych wyników klubu w ostatnich tygodniach, we wtorek na Barcę spadło kolejne nieszczęście w postaci kontuzji Philippe Coutinho, który na boisku pojawił się w 66. minucie, a w doliczonym czasie musiał z niego zejść, gdy chwilę wcześniej upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem. W końcówce zespół Ronalda Koemana musiał grać w dziesiątkę po wykorzystaniu limitu pięciu zmian.

W środę piłkarz przeszedł specjalistyczne badanie rezonansem magnetycznym, które wykazało, że uszkodził łąkotkę w lewym kolanie. - Rano potwierdził się najgorszy scenariusz po wykonaniu badania. Łąkotka będzie wymagała leczenia chirurgicznego. Dokładną przerwę w grze można będzie określić w zależności od tego, jak będzie przebiegać jego rekonwalescencja, ale wyniesie ona minimum cztery miesiące, co może oznaczać koniec sezonu dla Coutinho - możemy przeczytać w dzienniku "AS".

- Leczenie kontuzji łąkotki wewnętrznej trwa od półtora do dwóch miesięcy, ale zewnętrznej, tak jak w przypadku Coutinho, z wyjątkami, jak to miało miejsce w przypadku Luisa Suáreza, może trwać trzy miesiące lub dłużej. Jeśli będzie operowany, to mówimy o czterech miesiącach - ujawnił dr Jose Gonzalez, który jest felietonistą hiszpańskiego dziennika.

Później komunikat wydała FC Barcelona. - Przeprowadzone testy wykazały, że Philippe Coutinho doznał kontuzji łąkotki zewnętrznej lewego kolana. Jej leczenie będzie wymagało artroskopii, która zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych kilku dni. Nie podano jednak, jak długo Brazylijczyk będzie pauzował.

- Philippe Coutinho ma problemy z łąkotką boczną w lewym kolanie. Niedługo ma przejść artroskopię. Barça nie podała terminu powrotu na boisko, ale Hiszpanie mówią o ~czterech miesiącach przerwy. Masakra - napisał na Twitterze Jakub Kręcidło, dziennikarz Sport.pl.

Operacja zostanie przeprowadzona przez Ramona Cugata, który operował już w tym sezonie innego zawodnika Barcelony, Ansu Fatiego. Coutinho dołączył do kolejnych kontuzjowanych, wśród których znajdują się również Gerard Pique i Sergi Roberto.

W obecnym sezonie Coutinho wystąpił w 14 spotkaniach Barcelony i strzelił w nich trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Blaugrana po 15 kolejkach ma na koncie zaledwie 25 punktów i zajmuje 6. miejsce w La Liga. Do lidera, Atletico Madryt traci aż siedem punktów. Zespół Diego Simeone ma jednak rozegrane o dwa spotkania mniej.