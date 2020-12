Szczere wyznanie Ronalda Koemana. Media: W Barcelonie jest gorzej niż źle

Barcelona jest w dołku. W tym sezonie ligi hiszpańskiej nie wygrała nawet połowy meczów w LaLiga (7 z 15). We wtorek, bez kontuzjowanego Leo Messiego, który nie ukrywał swojej irytacji, tylko zremisowała 1:1 z Eibarem. Dziennik "Marca" nie zostawił na niej suchej nitki.

- Barcelona znowu zawiodła. Dobre samopoczucie po zwycięstwie 3:0 nad Realem Valladolid są już tylko wspomnieniem. Barca zanotowała kolejny rozczarowujący remis. Katalończycy nie wyglądają na drużynę, która ma walczyć o mistrzostwo. Ich priorytetem jest po prostu awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Ostatnio Messi powiedział, że Barcelona jest w złej formie. Ale to nie prawda. W Barcelonie jest jeszcze gorzej niż "źle" - czytamy w dzienniku "Marca".

Jak piłkarze Barcelony mają wierzyć w mistrzostwo, skoro nawet ich trener przestaje marzyć o tytule? - Zasłużyliśmy na zwycięstwo. Zrobiliśmy to, co musieliśmy. Nasi rywale oddali tylko jeden strzał, a my zmarnowaliśmy karnego. Jeśli mam być realistą, to mistrzostwo będzie bardzo trudne do zdobycia. Nie ma rzeczy niemożliwych, ale trzeba być realistą. Atletico Madryt jest bardzo, bardzo silną drużyną, która nie traci zbyt wielu goli - powiedział trener Ronald Koeman.

Sytuacja w tabeli

Barcelona rozegrała 15 meczów i ma zaledwie 25 punktów, dzięki czemu zajmuje szóstą pozycję. Ateltico ma siedem "oczek" więcej, ale aż dwa zaległe spotkania. Drużyna Diego Simeone zachwyca przede wszystkim w defensywie. Rojiblancos stracili tylko pięć bramek w tym sezonie!

