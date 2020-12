Oficjalnie: "Symbol ery Cholismo" odchodzi z Atletico! "Szansa dla Milika"

Atlético de Madrid i Diego Costa doszli do porozumienia w sprawie rozwiązania kontraktu, który wygasał 30 czerwca 2021 r. Kilka dni temu napastnik poprosił klub o rozwiązanie umowy z powodów osobistych - czytamy w oficjalnym komunikacie Atletico.

83 gole i 36 asysty w 215 spotkaniach - oto bilans Costy, który był zawodnikiem Atletico w latach 2007-14 oraz 2018-20. W międzyczasie był piłkarzem Chelsea, a także grał na wypożyczeniu w tkaich klubach, jak: SC Braga, Celta Vigo, Rayo Vallecano, Albacete. 32-latek stał się symbolem ery Cholismo, czyli drużyny Diego Simeone, który od niemal dekady trenuje Atletico. Nieustępliwość, zadziorność, siła, dyscyplina taktyczna - wszystkie cechy, którymi możemy opisać Costę idealnie pasują także do stylu gry Atletico.

Największe sukcesy Costy w Atletico:

mistrzostwo Hiszpanii w 2014 roku

trzy wygrane Superpuchary Europy (2010, 2012, 2018)

zwycięstwo w Lidze Europy (2018)

puchar Hiszpanii (2014)

dwa przegrane finał Ligi Mistrzów (2014 i 2016)

Jednak ostatnie miesiące nie były już udane dla napastnika, którego męczyły kontuzje, a ostatnio zaczął przegrywać rywalizację z Luisem Suarezem, Marcosem Llorente i Joao Felixem.

Arkadiusz Milik zastąpi Diego Costę?

- Następcą Costy może zostać Arkadiusz Milik. Napoli i Atletico Madryt mają bardzo dobre relacje, co powinno ułatwić negocjacje. Włosi nie chcą, by Polak latem trafił za darmo do Juventusu, więc już zimą mogą dogadać się z Atletico. Jedynym problemem jest kwota 18 milionów euro, jakie neapolitańczycy żądają od potencjalnego kupcy - czytamy we wtorkowym wydaniu dziennika "Marca".

Fabrizio Romano, włoski dziennikarz, twierdzi, że Napoli oczekuje 15 mln, a Milik jest ceniony przez Simeone.

Milik ma 26 lat, ale do tej pory wygrał jedynie Puchar Włoch w sezonie 19/20. Transfer do Atletico byłby szansą na kolejne trofeum, bo zespół z Madrytu to lider ligi hiszpańskiej. Rojiblancos mają 32 punkty, czyli tyle samo co wicelider - Real. Tyle tylko, że klub z Wanda Metrapolitano ma do rozegrania dwa zaległe mecze.

