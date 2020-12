Absurdalny transfer FC Barcelony. Desperacki krok. "ATENCIÓN!!!"

Bliski przejścia do FC Barcelony jest Shkodran Mustafi. Emre Ozturk, agent piłkarza Arsenalu poinformował, że przyleciał do Katalonii, aby negocjować przejście niemieckiego obrońcy do hiszpańskiego zespołu. Jego informację potwierdził dziennikarz gazety "Sport", Jose Capdevilla.

