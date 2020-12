Messi pobił historyczny rekord Pelego! Błysk geniuszu Pedriego [WIDEO]

Barcelona pojechała do Valladolid po czterech wyjazdowych meczach w lidze bez wygranej. Trener Ronald Koeman postanowił zaskoczyć rywali ustawieniem. Goście wyszli system 3-5-2. Jeden z tych trzech obrońców dał Barcelonie prowadzenie już w 21. minucie. Gola strzelił wtedy Clemont Lenglet. Po bramce mistrza świata "Duma Katalonii" kontrolowała przebieg spotkania. W 35. minucie Martin Braithwaite podwyższył na 2:0. To piąty gol duńskiego napastnika w tym sezonie.

W 65. minucie Leo Messi ustalił wynik spotkania na 3:0. Argentyńczyk pobił rekord Pelego - strzelił 644 gole dla jednego klubu.

Przy golu Argentyńczyka cudowną asystę zaliczył Pedri, zagrywając piłkę piętą. Gola można zobaczyć poniżej:

Atletico nadal liderem

Barcelona dzięki zwycięstwu utrzymała piąte miejsce w tabeli. Zachowała także 8-punktową stratę do prowadzącego Atletico Madryt. Zespół Diego Simeone pokonał we wtorek w ważnym meczu Real Sociedad, niedawnego lidera 2:0. Trafienia dla gości zaliczyli Mario Hermoso i Marcos Llorente. Atletico ma 32 punkty i o trzy wyprzedza drugi Real Madryt, który w środę zagra u siebie z Granadą od 19:45. Atletico ma jednak jeszcze do rozegrania dwa zaległe spotkania. Sociedad po wtorkowej porażce pozostaje na trzecim miejscu w lidze z 26 punktami.

Liga hiszpańska zagra także po świętach. W najciekawszych spotkaniach Sevilla zmierzy się z Villarreal (29 grudnia), Barcelona z Eibar (29 grudnia), Atletico z Getafe (30 grudnia), Real Madryt z Elche (30 grudnia), a Real Sociedad z Athletic Bilbao w sylwestra.

