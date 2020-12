Konflikt w Barcelonie. Portal ujawnił listę zawodników, z którymi nie rozmawia Leo Messi

- Wiem, że Barcelona jest w trudnej sytuacji. I to na wielu polach, ale ja wciąż mam chęci. Czuję się dobrze, latem źle zniosłem całe zamieszanie z transferem i przez długi czas ciągnęło się to za mną, ale teraz czuję się dobrze i odzyskałem radość. Chcę walczyć o wszystkie możliwe trofea - mówi Leo Messi na antenie RAC1 (cały wywiad zostanie wyemitowany dopiero 27 grudnia). Portal diariogol.com twierdzi jednak, że Messi wcale nie jest optymistycznie nastawiony. Ba, pojawią się plotki, że jest smutny i skonfliktowany z wieloma zawodnikami.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Barceloną? "Oczekiwałbym od Koemana trochę samokrytyki"

- W szatni Barcelony nie ma już Pinto, Valdesa, Dani Alvesa, Neymara, Vidala i Suareza, a więc najlepszych kolegów Leo, co sprawia, że jest samotny - pisze diariogol.com Hiszpańscy dziennikarze dodają, że jest aż sześciu piłkarzy Barcy, z którymi Leo w ogóle nawet nie rozmawia. Są to:

Marc-Andre ter Stegen

Riqui Puig

Samuel Umtiti

Junior Firpo

Ousmane Dembele

Miralem Pjanić

Ale to nie wszystko. Podobno pogorszyły się nawet relacje Argentyńczyka ze starą gwardią, czyli m.in. Gerardem Pique, Sergi Roberto, Sergio Busquetsem oraz Jordim Albą,

Kandydat na prezesa Barcelony oskarża klub. Chodzi o kwestię Messiego

Kryzys Barcelony

Klub przeżywa problemy na wielu polach. Przechodzi przez kryzys sportowy, przez kryzys instytucjonalny i przez kryzys tożsamościowy, bo nie do końca wiadomo, dokąd w tym momencie zmierza Barcelona. W Lidze Mistrzów awansowali do fazy pucharowej, gdzie zmierzą się z Paris Saint-Germain. W lidze ich sytuacja wygląda źle. Barca jest piąta i traci aż osiem punktów do Atletico Madryt. Tyle tylko, że lider La Liga ma do rozegrania zaległe spotkanie.

Bramkarz Realu bez szans! "Nie chcę być złośliwy, ale piękniejszego gola Kike nigdy nie strzeli"