Lionel Messi złożył deklarację. "Jestem zdecydowany. Miałem tragiczny okres"

Przez wygasający kontrakt Leo Messiego z FC Barceloną przed okienkiem transferowym coraz częściej mówi się o możliwym odejściu Argentyńczyka po obecnym sezonie. Według medialnych doniesień najbardziej zainteresowane są Paris Saint-Germain oraz Manchester City. Tymczasem kapitan hiszpańskiego klubu oznajmia, że dobrze czuje się w drużynie wicemistrza Hiszpanii.

- Prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy wszystko jest dobrze. To prawda, że tego lata miałem tragiczny okres, który zaczął się znacznie wcześniej. To przez co przechodziłem przed latem, przed końcem sezonu, burofaxem i całą resztą... to wszystko przeniosło się na początek następnego sezonu. Ale teraz jest wszystko w porządku. Naprawdę chcę walczyć o wszystko, co możemy osiągnąć - powiedział Leo Messi w "La Sexta".

Leo Messi jednak nie odejdzie z FC Barcelony? "Jestem podekscytowany"

Jak zauważa dziennik "Marca", wypowiedź Leo Messiego daje nadzieję kibicom Barcelony na zakończenie kariery w hiszpańskim klubie. Aktualnie nic nie wiadomo, aby władze wicemistrza Hiszpanii próbowały podjąć się negocjacji z Argentyńczykiem w sprawie przedłużenia kontraktu.

Messi wyrównał rekord Pelego. FC Barcelona bije rekordy przeciętności

- Jestem podekscytowany, naprawdę podekscytowany tym wszystkim. Wiem, że aktualnie klub przechodzi przez gorszy okres. Z różnych względów administracyjnych, drużynowych. To utrudnia wszystko w Barcelonie, ale jestem zdecydowany - dodał kapitan FC Barcelony.

Według hiszpańskiego dziennika Manchester City miałby zaoferować 33-letniemu napastnikowi pięcioletni kontrakt, na którym miałby zarobić 700 milionów euro. Pierwsze trzy lata Messi spędziłby w Premier League, a następnie (ostatnie dwa lata) trafił do Major League Soccer.