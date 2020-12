Obrońca powtórzył legendarny wyczyn Zidane'a. "Zasługiwaliśmy na więcej"

Sevilla miała poprawić sobie nastroje przed świętami, łatwo ogrywając Real Valladolid i do przerwy wszystko było pod jej kontrolą. Ale, z biegiem czasu, gospodarze zgaśli. Goście niespodziewanie przejęli inicjatywę i w końcówce doprowadzili do wyrównania. Bohaterem został Raul Garcia Carnero, który zdobył pierwszą bramkę w LaLiga i od razu kandydatkę do gola sezonu!

Cudowny gol Raula Garcii Carnero. Jak Zidane?

Po rzucie rożnym obrońca Realu Valladolid złożył się do strzału z woleja bez przyjmowania piłki. Było to fenomenalne uderzenie. Piłka trafiło w samo okienko bramki Sevilli, a strzał mocno przypominał ten Zinedine’a Zidane’a z finału Ligi Mistrzów w 2002 roku.

– Dedykuję tę bramkę mojemu synowi oraz mojemu dziadkowi, który niedawno zmarł i był wielkim fanem futbolu – powiedział Garcia Carnero po zakończeniu meczu. – Cieszę się z punktu, ale myślę, że zasługiwaliśmy na więcej – dodał hiszpański defensor.