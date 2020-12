Real Madryt pewnie pokonał faworyta Zinedine'a Zidane'a do wygrania ligi

- Atletico jest faworytem do wygrania ligi i pokazuje to za każdym razem, gdy wychodzi na boisko - przed derbami Madrytu mówił trener Realu, Zinedine Zidane. Powiedział tak z pewnością po to, by - przynajmniej w pewnej części - zdjąć presję ze swoich piłkarzy. Jak pokazał sobotni mecz - całkowicie mu się to udało.

Hiszpański hit dla Realu. Drużyna Zidane'a lepsza w derbach Madrytu

Real od początku sobotniego meczu był lepszą drużyną - częściej posiadał piłkę i groźniej atakował. W pierwszej połowie miał aż 60 proc. posiadania piłki i nie dopuścił rywali do żadnego strzału. Sam uderzał jednak groźnie. Najlepiej zrobił to w 15. minucie Casemiro. Brazylijczyk świetnie zachował się w polu karnym po dośrodkowaniu Toniego Kroosa z rzutu rożnego - urwał się obrońcom i mocnym strzałem głową pokonał Jana Oblaka.

Oblak piłkę z siatki po raz drugi wyciągał w 63. minucie. Wówczas świetnym strzałem z dystansu popisał się Dani Carvajal. Piłka po jego uderzeniu odbiła się od słupka, a następnie od pleców bramkarza Atletico, na którego ostatecznie konto zapisano bramkę, przyznając mu samobója.

Real Madryt przybliżył się do Atletico

Dzięki sobotniej wygranej Real wrócił na 3. miejsce w tabeli. Piłkarze Zidane'a mają na koncie 23 punkty i tracą trzy oczka do liderującego w tabeli Atletico. Drugi Real Sociedad ma 25 pkt. W ten sposób Real wydostał się również z kryzysu: jeszcze tydzień temu jego awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów stał pod znakiem zapytania, tak samo jak i przyszłość Zidane'a, ale od tej pory Real pokonał w lidze Sevillę (1:0) i Atletico oraz wygrał z Borussią Moenchengladbach 2:0, awansując do 1/8 finału LM z pierwszego miejsca.