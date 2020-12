Kandydat na prezesa Barcelony: "Już mamy nowego Guardiolę". Nie chodzi o Koemana

10 meczów, 4 porażki i dopiero 9. miejsce w tabeli - FC Barcelona w tym sezonie ligowym spisuje się - delikatnie mówiąc - przeciętnie. Wyników nie poprawiła zmiana trenera, z którym dobrze Katalończycy grają tylko w Lidze Mistrzów. Choć w niej także mogą zakończyć grę na pierwszym dwumeczu fazy pucharowej - przez porażkę w ostatniej kolejce fazy grupowej (0:3 z Juventusem) wylosują bowiem mocniejszego rywala.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak zobaczyłem twarz Kloppa, zrobiło mi się smutno" [SEKCJA PIŁKARSKA #74]

Van Persie odsłonił kulisy kontrowersyjnego transferu. "G**no mnie obchodzą te liczby"

FC Barcelona ma nowego Guardiolę. Następca Koemana

Jeśli do słabych wyników sportowych doda się bardzo słabą sytuację finansową, a także zbliżające się wybory nowego prezesa, można będzie bez problemu zauważyć, że Barcelona jest daleka od stabilizacji. Wszystko może się jednak niebawem zmienić. Tak przynajmniej uważa Lluis Fernandez Ala, jeden z głównych faworytów o objęcia stanowiska prezesa Barcelony. Twierdzi on przede wszystkim, że klub nie potrzebuje już powrotu Pepa Guardioli, by osiągać lepsze wyniki. Jego zdaniem, "nowy Guardiola" w klubie znajduje się już teraz. Nie chodzi mu jednak o Ronalda Koemana, który jest trenerem wicemistrzów Hiszpanii.

- Garcia Pimienta będzie naszym Guardiolą - przyznał Fernandez w rozmowie z hiszpańskimi mediami, mówiac w ten sposób o trenerze drugiej drużyny Barcelony. - Kiedy Ernesto Valverde został zwolniony, powinniśmy postawić na Pimientę. Teraz powinniśmy zrobić to samo w przypadku usunięcia Ronalda Koemana.

Dinamo Zagrzeb pobiło rekord wszech czasów. Chorwaci przebili Manchester United

Fernandez Ala to biznesmen i polityk, który uważa, że powinien zostać nowym prezesem Barcelony, ponieważ płynie ma on w sobie gen klubu. Urodził się on bowiem w katalońskim San Cugat del Valles.