Real wygrywa po kuriozalnym golu! Bramkarz strzelił sobie samobója! [WIDEO]

Była 55. minuta meczu, gdy z lewej strony w pole karne Sevilli zagrał Ferland Mendy, a piłkę do bramki z bliska wbił Vinicius Junior. W sytuacji, która zdecydowała o wyniku spotkania, fatalny błąd popełnił bramkarz Sevilli, Bono.

Marokańczyk źle ocenił sytuację i źle wyszedł do piłki, przez co uprzedził go zawodnik Realu Madryt. Ostatecznie gola dla gości zapisano właśnie Bono jako trafienie samobójcze, bo to on jako ostatni dotknął piłki, zanim ta wpadła do jego bramki.

Real wreszcie wygrał w lidze

Dla Realu Madryt to pierwsze zwycięstwo w lidze od 31 października. Od tamtej pory zespół Zinedine'a Zidane'a przegrał z Valencią (1:4), zremisował z Villarrealem (1:1) i poniósł porażkę z Deportivo Alaves (1:2). Sytuacja w drużynie zrobiła się nerwowa tak samo, jak atmosfera wokół Zidane'a, którego przyszłość w klubie stanęła pod znakiem zapytania.

Sytuację Zidane'a pogarsza to, co dzieje się z Realem w Lidze Mistrzów. We wtorek mistrzowie Hiszpanii przegrali na wyjeździe z Szachtarem Donieck (0:2), przez co w najbliższą środę zagrają mecz o wszystko z Borussią Moenchengladbach. Real musi pokonać niemiecką drużynę, by awansować do 1/8 finału rozgrywek.

Po 11 kolejkach La Liga Real zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów i traci cztery punkty do prowadzącego Realu Sociedad. W najbliższej kolejce drużyna Zidane'a zagra z Atletico. Derby Madrytu w najbliższą sobotę, o godzinie 21:00. Sevilla jest piąta w lidze i ma cztery punkty mniej od Realu oraz jeden mecz rozegrany mniej.