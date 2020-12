Kuriozalny wyrok komisji ligi hiszpańskiej. Pochwalili Messiego, ale karę mu wlepili

Była 73. minuta niedzielnego meczu FC Barcelony z Osasuną (4:0), gdy Lionel Messi najpierw strzelił gola, a chwilę później ściągnął koszulkę meczową, pod którą miał miał inną - zespołu Newells' Old Boys z numerem 10, z jakim grał Diego Maradona. W ten sposób Messi oddał hołd swojemu wybitnemu rodakowi.

Sędzia meczu, Mateu Lahoz, nie miał innego wyjścia, bo przepisy gry w piłkę nie dopuszczają wyjątków w przypadku zdjęcia koszulki. Nawet gdy chodzi o upamiętnienie śmierci takiej legendy, jak Maradona. FC Barcelona odwołała się od tej decyzji arbitra, licząc na to, że Komisja ds. Rozgrywek uwzględni szczególne okoliczności zdarzenia.

Kara dla Messiego podtrzymana

Tak się jednak nie stało. W środę po południu komisja ta poinformowała o podtrzymaniu decyzji. Ponadto Messi będzie musiał zapłacić 600 euro kary za naruszenie artykułu 91 Kodeksu Dyscyplinarnego. Za przewinienie popełnione przez Argentyńczyka grozi do 3 tysięcy euro kary. 18- euro grzywny zapłacić będzie musiała też FC Barcelona.

Argumentując decyzję Komisja ds. Rozgrywek podkreśliła, że gest Messiego jest godny pochwały, jednak sędzia meczu z Osasuną nie popełnił błędu i na podstawie Kodeksu Dyscyplinarnego nie ma powodu do zwalniania piłkarza z odpowiedzialności. FC Barcelona zapowiedziała odwołanie do Komitetu Apelacyjnego, na co ma 10 dni.

Klub z Camp Nou liczy na to, że żółta kartka pokazana Messiemu zostanie anulowana. Klub będzie powoływał się np. na przypadek Sergio Ramosa, który w 2007 roku nie został ukarany za oddanie hołdu zmarłemu przyjacielowi, Antonio Puercie.