Dramat Zidane'a, dramat Realu. "Marca" publikuje licznik: 98, 86, 50!

Zespół Zinedine'a Zidane'a przegrał w sobotę na własnym boisku z Deportivo Alaves 1:2 po golach Lucasa Pereza z karnego i Joselu. Jedyną bramkę dla Realu zdobył Casemiro w 86. minucie. W ostatnich trzech meczach ligowych Real Madryt zdobył tylko jeden punkt. Łącznie na dziesięć ligowych spotkań rozegranych w tym sezonie Real wygrał tylko pięć. Sytuacja "Królewskich" zaczyna wyglądać dramatycznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki: Przeżywam, że nie gram. Sytuacja jest ciężka [Sekcja Piłkarska #73]

Brutalne podsumowanie Realu Madryt przez hiszpańskie media. Koszmar

Dramat Zinedine'a Zidane'a i Realu Madryt. Coraz gorsze wyniki, coraz więcej kontuzji

Sytuacja sportowa w Realu jest coraz gorsza. "Królewscy" zajmują 4. miejsce w tabeli, ale ostatnio gubią coraz więcej punktów. Szans na poprawę formy na razie jednak nie widać. W Realu coraz więcej piłkarzy ma problemy zdrowotne. W niedzielę kontuzji doznał Eden Hazard. Przed nim z gry wypadli inni zawodnicy.

Dziennikarze "Marki" wyliczyli, ile dni Zidane musi radzić sobie bez podstawowych zawodników na konkretnych pozycjach (kontuzje ominęły na razie jedynie bramkarzy).

Prawa obrona: 50 dni

Środek obrony: 98 dni

Środek pomocy: 44 dni

Atak: 86 dni

Poza wspomnianym Hazardem obecnie kontuzjowani są m.in. Luka Jović, Karim Benzema i Federico Valverde. Dodatkowo Eder Militao i Casemiro są zarażeni koronawirusem.

Takiego meczu Real Madryt jeszcze nigdy nie przeżył. "Katastrofa, kompromitacja, wstyd"

Real zajmuje 4. miejsce w tabeli i do prowadzącego Sociedad i drugiego Atletico traci 6 punktów (a trzeba pamiętać, że rywale zza miedzy mają jeden mecz rozegrany mniej). Kolejny trudny test czeka mistrzów kraju już w następną sobotę, bo wtedy zmierzą się oni na wyjeździe z Sevillą, która jest w tabeli tuż za Realem i traci do niego tylko punkt. Wcześniej, we wtorek, osłabiony Real gra w Lidze Mistrzów z Szachtarem.