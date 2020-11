"Drugi hołd dla Maradony". Messi podczas meczu niemal skopiował "rękę Boga" [WIDEO]

To była 29. minuta spotkania Barcelony z Osasuną. Zamieszanie w polu karnym, piłka odbija się od obrońców, dopada do niej Martin Braithwaite i uderza prosto w Sergio Herrerę, bramkarza Osasuny. Ten podbił jednak piłkę w powietrze w kierunku własnej bramki. Przed niego wszedł jeszcze Lionel Messi, który w tym momencie zrobił coś nietypowego.

Messi chciał odtworzyć gola Maradony? To było jak drugi hołd

Argentyńczyk podskoczył, podniósł rękę do góry i doprowadził piłkę do siatki. Nie dotknął jej jednak dłonią, pamiętając o ewentualnej anulacji gola przez system VAR.

Piłkarz zawisł w powietrzu w bardzo podobnej pozie, jaką w 1986 roku podczas mundialu w Meksyku zaprezentował Diego Maradona. Argentyńczyk strzelił wówczas ręką na 1:0 dla swojej reprezentacji przeciwko Anglii. Gol nie został anulowany, Argentyna wygrała 2:1. Maradona cztery minuty po "Ręce Boga" zdobył także bramkę nazywaną "Golem Stulecia".

- Messi niemalże złożył drugi hołd dla Maradony - napisał dziennik "Sport". Mecz zakończył się bowiem wynikiem 4:0 dla Barcelony, a ostatnią bramkę strzelił Messi, który potem zdjął koszulkę, pod którą miał inną, identyczną jak ta noszona przez Maradonę w czasach gry dla Newell's Old Boys. To klub, w którym karierę rozpoczynał młody Messi jeszcze przed wyjazdem do Barcelony.

Messi zdobył gola i pokazał, co ma pod koszulką. Wielki hołd dla Maradony [WIDEO]

2007 rok: Messi też strzelił gola ręką

Messi już kiedyś strzelił gola bardzo przypominającego bramkę Maradony z Anglią sprzed 34 lat. W czerwcu 2007 roku przeciwko Espanyolowi także dotknął piłkę dłonią w powietrzu. To był gol na 1:1, wówczas całe spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2.

Diego Maradona zmarł 25 listopada. Miał 60 lat. Telewizja CNN jako przyczynę śmierci byłego wybitnego piłkarza podała "ostry wtórny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca". Prokuratura wszczęła postępowanie ws. śmierci Maradony, ale wstępnie stwierdziła, że nie znaleziono oznak przestępstwa.

