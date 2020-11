Messi zdobył gola i pokazał, co ma pod koszulką. Wielki hołd dla Maradony [WIDEO]

Barcelona rozpoczęła strzelanie w 29. minucie spotkania, gdy bramkę strzelił Martin Braithwaite. Następnie w 42. minucie trafił Antoine Griezmann, a w 57. Coutinho. Wyjątkowy był ostatni gol, który zdobył Lionel Messi.

Messi zdjął koszulkę i złożył hołd Maradonie! Wyjątkowy gest!

Argentyńczyk w 73. minucie znalazł przestrzeń przed polem karnym, pięknie uderzył zza pola karnego i pokonał Segio Herrerę, bramkarza Osasuny. Po tym, jak przybił już piątkę z każdym zawodnikiem Barcelony, który do niego podszedł, zrobił coś specjalnego. Podbiegł do najbliższej kamery i zdjął koszulkę, pod którą miał drugą, ale nie FC Barcelony, a argentyńskiego Newell's Old Boys.

Model, który założył na siebie zawodnik, był identyczny, jak ten, w którym Maradona grał w tym klubie. A kilka lat później w Newell's zadebiutował także Messi. Piłkarz przez chwilę uniósł dłonie do góry, a potem wrócił na własną połowę. Za swój gest zgodnie z przepisami dostał żółtą kartkę. Wielu kibiców zwracało także uwagę na to, że gol Messiego z Osasuną był niemalże kopią bramki Maradony z debiutanckiego meczu w Newell's z października 1993 roku, gdy grali z Emelec.

Diego Maradona zmarł 25 listopada. W swojej karierze grał w Newell's Old Boys od września 1993 roku do lipca 1994 roku. Argentyńczyk grał także w Barcelonie - w latach 1982-1984. Messi był zawodnikiem drużyn młodzieżowych Newell's do lipca 2000 roku. Potem przeniósł się do Barcelony, w której gra do dziś. Maradona był także trenerem Messiego w reprezentacji Argentyny w latach 2008-2010, gdy zespół awansował na mistrzostwa świata w RPA w 2010 roku i odpadł z nich w ćwierćfinale.

Barcelona dzięki zwycięstwu nad Osasuną z dorobkiem 14 punktów jest na siódmym miejscu w tabeli La Liga. Traci dziewięć punktów do Realu Sociedad, który w tym momencie jest liderem rozgrywek. Ich rywale znaleźli się na 15. miejscu z 11 punktami.