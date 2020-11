Brutalne podsumowanie Realu Madryt przez hiszpańskie media. Koszmar

Zespół Zinedine'a Zidane'a przegrał w sobotę na własnym boisku z Deportivo Alaves 1:2 po golach Lucasa Pereza z karnego i Joselu. Jedyną bramkę dla Realu zdobył Casemiro w 86. minucie. W ostatnich trzech meczach ligowych mistrz Hiszpanii zdobył tylko jeden punkt. Łącznie na dziesięć ligowych spotkań rozegranych w tym sezonie Real wygrał tylko pięć.

Hiszpańskie media grzmią po kolejnej porażce Realu w lidze. "Bez spójności i tożsamości"

Ostatni raz Real cieszył się z wygranej w La Liga 30 października. Słaba forma Królewskich w tym sezonie została dostrzeżona przez hiszpańskie media, które bardzo surowo oceniły grę drużyny. "Marca" zwróciła uwagę, że przeciwko Realowi w trzech ostatnich meczach zostało podyktowanych aż pięć rzutów karnych! - Zespół nie był w stanie pokazać spójności i swojej tożsamości w meczu z jedenastką Machina. [...] Pierwsze minuty po raz kolejny obnażyły jakość jedenastki prowadzonej przez Zidane'a. [...] W Realu wszystko zamienia się w koszmar - napisali dziennikarze, którzy odnieśli się w ten sposób do błędu Thibauta Courtoisa, który na początku drugiej połowy podał piłkę wprost pod nogi rywala, a całą akcję bezbłędnie sfinalizował Joselu, podwyższając prowadzenie gości.

- Pomyłka Courtois'a i słabe spotkanie oddalają zespół Zidane'a od czołówki - to z kolei relacja w dzienniku "AS". Na okładce widnieje wymowny tytuł: "Madryt złamany". - Pomiędzy ślepym VAR-em a zwykłym gównem Zidane'a, którego zespół przegrał z teoretycznie słabszym rywalom, a obrona tytułu zaczyna się oddalać - podsumował występ Realu, dziennikarz "AS", Tomas Roncero.

- Podopieczni Zidane'a znów przegrali u siebie, tym razem z Alaves (1-2), nadal zajmują czwarte miejsce (17), ale w La Liga ponieśli już trzy porażki. U siebie przegrali już Cadiz i Alaves, dwoma zespołami dużo niżej notowanymi - zwrócił uwagę Gabriel Sans z "Mundo Deportivo".

W 20. minucie kontuzji, już kolejnej w tym sezonie, doznał Eden Hazard. Belg od przejścia do Realu latem zeszłego roku więcej czasu spędza w asyście klubowych lekarzy niż na boisku - w poprzednim sezonie z powodu kontuzji opuścił 23 mecze, w tym już 8, i wszystko wskazuje na to, że teraz czekać go będzie kolejna przerwa.

- Porażka Realu Madryt u siebie z Deportivo Alaves i kontuzja Edena Hazarda to przesłanie do Barcy, aby skorzystać z potknięcia się Królewskich - możemy przeczytać w gazecie "Sport".

Real zajmuje 4. miejsce w tabeli i do prowadzącego Sociedad i drugiego Atletico traci 6 punktów (a trzeba pamiętać, że rywale zza miedzy mają jeden mecz rozegrany mniej). Kolejny trudny test czeka mistrzów kraju już w następną sobotę, bo wtedy zmierzą się oni na wyjeździe z Sevillą, która jest w tabeli tuż za Realem i traci do niego tylko punkt.