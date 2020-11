Sergio Ramos kończy współpracę z gigantem! 10 lat i koniec. Podjął decyzję

Sergio Ramos występuje w Realu Madryt, którego sponsoruje adidasa, ale 34-latek od 10 lat był związany z firmą nike. We wrześniu wygasł jego kontrakt, więc podpisał nowy, ale z adidasem. Stoperem Królewskich zainteresowane były też inne firmy, jak: Under Armour, Puma i New Balance. Adidas też chciał renegocjować kontrakt.

Oprócz Ramosa niemiecką firmą reprezentują też m.in.: Marcelo, Karim Benzema, Toni Kross, Lionel Messi, Manuel Neuer, James Rodriguez czy Roberto Firmino. Ramos powoli musi myśleć o nowym kontrakcie, ale tym razem już piłkarskim. Jego umowa z Realem wygasa latem 2021, więc jeśli go nie przedłuży, to w styczniu może dogadać się z nowym klubem, do którego trafiłby za pół roku jako wolny zawodnik. Spekuluje się, że Ramosa zamierzają ściągnąć PSG, Juventus i kluby z MLS-u.

W obecnym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, wystąpił w 10 meczach, strzelił trzy gole i zanotował asystę oraz dwie żółte kartki. Obecnie leczy kontuzje. Do gry ma wrócić na początku grudnia.

Real Madryt zajmuje 4. miejsce w lidze i traci sześć punktów do Realu Sociedad.

