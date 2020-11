Wielka wymiana między gigantami?! Real Madryt znalazł następcę Isco

Do Hiszpanii miałby powędrować Christian Eriksen, a do Włoch Isco. Ponoć negocjacje między Realem a Interem już trwają. Isco nie należy w ostatnich miesiącach do ulubieńców trenera Zinedine'a Zidane'a. Hiszpan zagrał w tym sezonie w siedmiu meczach, ale łącznie tylko przez 285 minut. Daje to średnią 40 minut na spotkanie. Jednocześnie były to wyłącznie mecze LaLiga.

W podobnej sytuacji w Mediolanie jest Eriksen. Przychodził do Włoch niespełna rok temu jako wielkie wzmocnienie Interu. Tymczasem w tym sezonie zagrał tylko w siedmiu spotkaniach przez 301 minut. Średnia także blisko 40 minut/mecz. Dlaczego tak się dzieje? Eriksen mówi, żeby zapytać o to trenera Antonio Conte. - Zadzwoń do niego i porozmawiaj z nim, bo to on podejmuje decyzje - odpowiedział kibicowi Duńczyk.

Real i Inter wymienią się piłkarzami?

Eriksen był przymierzany do Realu jeszcze, gdy grał w Tottenhamie. Szczegóły wymiany z Isco mogą zostać ustalone już w środę. Tego dnia oba kluby Real i Inter zmierzą się w Mediolanie w bardzo ważnym meczu grupowym Ligi Mistrzów. Po trzech kolejkach mistrzowie Hiszpanii mają cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w grupie. Sytuacja włoskiej drużyny jest jeszcze gorsza - ostatnia czwarta pozycja i dwa "oczka" na koncie. Przegrany tego meczu prawdopodobnie straci szanse na awans do fazy play-off.

- Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Christian Eriksen, Ashley Young, Victor Moses - każdy z nich, choćby przez jeden sezon, był gwiazdą Premier League. To jednak nie koniec punktów wspólnych. W ostatnim roku kariera każdego z nich znalazła się na zakręcie i każdy znalazł ratunek u Antonio Conte. Włoch odbudowuje przygaszone gwiazdy tak, jak odbudował Inter Mediolan - pisał w sierpniu o Interze Konrad Ferszter z Sport.pl.