Xavi wskazał nową gwiazdę Barcelony. "Naznaczy erę"

Frenkie de Jong trafił do Barcelony latem 2019 roku za ponad 75 mln euro (transfer został ogłoszony już wcześniej, Hiszpanie uprzedzili m.in. Manchester City). Były zawodnik Ajaksu nie spisywał się najlepiej w 1. sezonie, ale za kadencji Ronalda Koemana stał się podporą zespołu - żaden piłkarz nie grał częściej niż on (zaliczył 890 minut w 10 występach, czyli o 36 minut więcej niż drugi w klasyfikacji Lionel Messi).

Kluczowy piłkarz Barcelony? "De Jong naznaczy erę"

Z jego rozwoju zadowolony jest Xavi. - To piłkarz, który naznaczy erę. Dzień, w którym podpisał kontrakt z Barceloną, był dla mnie szczęśliwy. To jeden z najlepszych piłkarzy kolejnej generacji, których Holandia zabierze na mistrzostwa świata. Wciąż jest bardzo młody. To niesamowity piłkarz, pomocnik, który nie boi się przyjmować piłki w trudnych rejonach boiska. Mówiąc krótko: to bardzo dobry piłkarz.

Xavi tłumaczy również, dlaczego de Jong miał problemy w 1. sezonie. - Barca wymaga doskonałej gry. W tym zespole grają najlepsi na świecie. Frenkie potrzebował czasu na adaptację, na poznanie nowego języka i kultury - twierdzi trener katarskiego Al Sadd, który w trakcie kariery piłkarskiej wygrał m.in. osiem tytułów mistrza Hiszpanii, czterokrotnie Ligę Mistrzów, dwa mistrzostwa Europy oraz mistrzostwo świata w 2010 roku.

Do tej pory de Jong - 23-letni środkowy pomocnik - rozegrał w Barcelonie 52 mecze, w których strzelił dwa gole i zaliczył pięć asyst.