Neymar namawia gwiazdę Realu do transferu! "Ja i Mbappe przedłużymy umowy"

- Jeśli do nas do łączysz, to ja i Kylian Mbappe przedłużyły umowy. Razem możemy wygrać Ligę Mistrzów. I to co najmniej dwa razy - w taki sposób Neymar miał zachęcać Sergio Ramosa do transferu do PSG.

