Real Madryt wybrał następcę Sergio Ramosa. Pracuje nad transferowym hitem

Ramos jest liderem Realu, ale w hiszpańskich mediach coraz częściej słyszy się, że klub liczy się ze stratą swego kapitana. Umowa Ramosa kończy się w czerwcu 2021 r., ale - jak pisze "As" - "Królewscy" nie chcą na siłę piłkarza zatrzymywać.

Jak donosi niemiecki "Bild", potencjalnym następcą jest David Alaba, który znajduje się w podobnej sytuacji w Bayernie. Obecny kontrakt Austriaka obowiązuje do końca czerwca 2021 r., a to znaczy, że Real mógłby pozyskać tego obrońcę za darmo.

Real pozyska obrońcę Bayernu?

Według niemieckich i hiszpańskich mediów, Real obserwuje sytuację Alaby w Bayernie. Kilka tygodni temu władze klubu przyznały, że nie zgadzają się na warunki Austriaka i zrywają z nim negocjacje. Agenta Alaby Piniego Zahaviego nazwały nawet "chciwą piranią".

Real z kolei wciąż nie doszedł do porozumienia z Ramosem, który nie zgadza się na część zapisów w umowie. Klub chce przedłużyć z nim kontrakt, ale przy okazji ubezpieczyć się na wypadek wykluczającej z gry kontuzji. Ramos nie zamierza na taki warunek przystać.

Mówi się, że Ramos już niedługo może przejść do PSG, gdzie mógłby liczyć na 20 mln euro rocznej pensji.

Hiszpańska gazeta "AS" przypomina, że władze Realu w przeszłości chciały zatrudnić Alabę, ale nie mogły dogadać się z jego ówczesnym agentem. Teraz powinno być łatwiej, bo Zahavi jest na Bernabeu niezwykle szanowany.

"Wybór Zahaviego na menedżera to dobry pomysł, jeśli Alaba faktycznie chce założyć koszulkę Realu. Zahavi zanim został agentem był dziennikarzem sportowym i już wtedy zbudował sobie świetne kontakty. Do Realu miał też wytransferować Roberta Lewandowskiego, ale Polak ostatecznie został w Bayernie. Zahavi nie chce teraz powtórzyć tej sytuacji. Izraelczyk, zaraz po Mino Raioli czy Jorge Mendesie, to jeden z najbardziej wpływowych agentów na świecie. No i ma bzika na punkcie robienia interesów w Madrycie" - pisał na początku listopada "AS".

Alaba jest piłkarzem Bayernu od lipca 2008 r. Przez 12 lat rozegrał 394 spotkania, w których strzelił 31 goli i zaliczył 49 asyst. Ramos występuje w Realu jeszcze dłużej, bo od 2005 r. Rozegrał 458 spotkań, strzelił w nich 71 goli.