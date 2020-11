Xabi Alonso znakomicie radzi sobie w roli trenera. Dyrektor Bayernu go zachwala

Xabi Alonso karierę piłkarską zakończył przed trzema laty. Ostatnie trzy sezony hiszpański pomocnik spędził w Bayernie Monachium, do którego przeszedł przede wszystkim po to, by móc współpracować z Pepem Guardiolą. Alonso od lat zapowiadał, że po zakończeniu kariery piłkarza, będzie chciał zostać trenerem i możliwość obserwowania Katalończyka miała lepiej przygotować go do nowej roli.

W 2018 roku Alonso został trenerem młodzieży w Realu Madryt, w którym grał w latach 2009-2014. Latem zeszłego roku 38-latek wrócił jednak do Realu Sociedad, w którym rozpoczynał piłkarską karierę. Alonso został w nim trenerem drużyny rezerw.

W poprzednim sezonie jego zespół zajął piąte miejsce w Segunda Division B, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. W tym sezonie drużyna Alonso zajmuje na razie trzecie miejsce w tabeli z punktem straty do lidera i jednym zaległym meczem do rozegrania. Kariera szkoleniowa Hiszpana toczy się podobnie do Guardioli, który nim objął FC Barcelonę, pracował w jej rezerwach. Alonso, tak samo jak Katalończyk, również zdążył rozwinąć i wypromować kilku młodych zawodników do pierwszej drużyny.

"Bayern może być w przyszłości zainteresowany Alonso"

Chociaż Real Sociedad jest obecnie liderem La Liga i na razie nikt nie myśli o zwalnianiu aktualnego trenera, Imanola Alguacila, to sporo wskazuje na to, że to właśnie Alonso może być kolejnym szkoleniowcem pierwszej drużyny. Byłego pomocnika chwalił niedawno dyrektor zarządzający Bayernu Monachium, Karl-Heinz Rummenigge.

- Alonso będzie trenerem, którym w przyszłości Bayern może być zainteresowany. Ma on w sobie odpowiednią empatię, która pozwala mu na doskonałe porozumiewanie się z młodymi graczami, których dziś prowadzi - mówił Rummenigge w podcaście Bilda "Phrasenmaher".

Poza Bayernem Monachium, Realem Madryt i Realem Sociedad Alonso był też zawodnikiem Liverpoolu. Hiszpan jest jednokrotnym mistrzem Hiszpanii z Realem Madryt oraz trzykrotnym mistrzem Niemiec z Bayernem Monachium. W reprezentacji Hiszpanii, z którą dwukrotnie zostawał mistrzem Europy i raz mistrzem świata, Alonso rozegrał 114 meczów, w których strzelił 16 goli.