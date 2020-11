Konflikt z Messim doprowadzi do upadku Barcelony? Główny sponsor zmniejsza finansowanie klubu

Pandemia koronawirusa trwa w najlepsze. Druga fala choroby uderzyła w Europę z ogromną siłą. Niemal w każdym kraju dzienne liczby zarażeń są znacznie większe niż te, jakie występowały wiosną. Mimo wszystko cały sport robi wszystko, by drugi raz nie zawieszać rozgrywek. Powtórne zawieszenie oznaczałoby bowiem upadek wielu klubów i organizacji, które już po pierwszym lockdownie wpadły w duże tarapaty.

REKLAMA

Zobacz wideo Gikiewicz: Gumny dostaje powołanie, a nie gra. Dlaczego ja mam nie dostać?

Messi nie wytrzymał. Kamera nagrała, co krzyknął do sędziego [WIDEO]

Barcelona ma problemy finansowe. Znajdzie sponsora na dłużej? "W tej chwili to niemożliwe"

Jednym z topowych europejskich klubów, które najbardziej odczuwają skutki zatrzymania rozgrywek, a także rozgrywania meczów przy pustych trybunach, jest FC Barcelona. Kasa Katalończyków świeci pustkami, a widmo upadku jest coraz bardziej możliwe.

Katalońskiego klubu może nie uratować nawet przedłużenie umowy z firmą Rakuten, o czym wicemistrzowie Hiszpanii poinformowali kilka dni temu. Za sezon 2021/22 Barcelona otrzyma od firmy jednak 30 mln euro, a nie - jak wcześniej planowano - 50 mln. Wszystko rzecz jasna przez pandemię i konieczność renegocjowania warunków umowy. - Te mniejsze środki wynikają z pandemii koronawirusa. Nikogo nie powinno to dziwić. Widoczność marki, za którą płaci firma, była znacznie mniejsza - ocenia hiszpański ekspert do spraw marketingu, Cinto Ajram. - Znalezienie dużego sponsora na trzy - cztery lata w tej chwili jest prawie niemożliwe. Barcelona musi rozumieć, że to nie klub jest klientem. Nikt nie płaci tylko za to, by dawać pieniądze Barcelonie - dodał w rozmowie z dziennikiem "Sport".

Messi nie pomógł finansom klubu

Ajram przyznał też, że na renegocjację warunków umowy z Rakutenem duży wpływ miała chęć odejścia Leo Messiego, który latem był o krok od zmiany klubu. - Rakuten pewnie ma wątpliwości co do tego, czy Messi zostanie na Camp Nou. Nikt tego nie wie. Te 30 mln euro to i tak duża suma patrząc na to, że firma negocjacje z klubem rozpoczynała, gdy w nim grali jeszcze Luis Suarez i Neymar. Teraz ich nie ma.

Ajram zauważa także, że sponsorowanie Barcelony nie przynosi Rakutenowi wymiernych korzyści. - Często pytam studentów [Ajram jest także wykładowcą na jednej z hiszpańskich uczelni - red.], kto jest sponsorem Barcelony. 95 proc. z nich odpowiada, że Rakuten. Gdy dopytuję, co to za firma, tylko garstka osób wie, o co chodzi. Zmniejszenie finansowania nie powinno więc dziwić. Rakuten jest w Barcelonie cztery lata, a prawie nikt nie wie czym się zajmuje. To problem - dla firmy, ale też dla Barcelony, która w pewien sposób wysyła innym potencjalnym sponsorom przekaz, że nie warto jej sponsorować.

Barcelona ma za sobą przeciętny początek sezonu. Po siedmiu rozegranych meczach zajmuje dopiero 8. miejsce w tabeli Primera Division, mając na koncie zaledwie trzy zwycięstwa.

Kapitalna akcja i gol dla Argentyny. Nagle wkracza sędzia. Messi nie mógł uwierzyć