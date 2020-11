Sergio Ramos pobije w sobotę rekord Gianluigiego Buffona! Niesamowity wyczyn Hiszpana

Sergio Ramos rekord Buffona wyrównał w środę, gdy reprezentacja Hiszpanii zremisowała 1:1 z Holandią. 34-latek pojawił się na boisku na 5 minut, zaliczając tym samym 176. reprezentacyjny występ w karierze.

W sobotę Ramos prawdopodobnie wspomniany rekord pobije. 34-letni obrońca jest kapitanem i jednym z najważniejszych zawodników hiszpańskiej kadry. Trudno więc wyobrazić sobie, by w Lidze Narodów przeciwko Szwajcarom miał nie zagrać.

Jedyną rzeczą, która mogłaby Ramosowi w sobotę stanąć na przeszkodzie, jest kontuzja. Gracz Realu urazy ma jednak bardzo rzadko. - On się nawet nigdy nie przeziębił. To piłkarz, który różni się od innych. Liczba jego występów to pokazuje - na przedmeczowej konferencji prasowej przyznał Luis Enrique, selekcjoner Hiszpanów.

Ramos zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii przeszło 15 lat temu. W marcu 2005 roku rozegrał 45 minut w meczu towarzyskim z Chinami (3:0). Miał wówczas 19 lat.

