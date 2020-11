Wiadomo, kto pokaże mecze La Ligi w kolejnych latach. Przetarg wygrany

Koniec tygodnia to ważny okres dla kibiców topowych lig zagranicznych w Polsce. W czwartek Eleven Sports i CANAL+SPORT ogłosiły, że nabyły prawa do pokazywania francuskiej Ligue 1. W piątek okazało się, że pierwsza ze wspomnianych stacji zapewniła sobie kolejne prawa telewizyjne.

Eleven Sports nabyło prawa do pokazywania Primera Division

Portal Sportowe Fakty WP poinformował, że stacja Eleven Sports zapewniła sobie przedłużenie praw do pokazywania meczów hiszpańskiej ekstraklasy. Dzięki temu Primera Division na kanałach Eleven zostanie do końca sezonu 2025/26.

Dodatkowo niektóre mecze - jak ma to miejsce obecnie - pokazywane będą także w CANAL+SPORT, które zapewniło sobie sublicencję. Eleven posiada również prawa do ligi portugalskiej i Bundesligi. Tę drugą pokazywać będzie jednak prawdopodobnie tylko do końca bieżącego sezonu. Później prawa do transmitowania meczów niemieckiej ekstraklasy na terenie naszego kraju przejmie właściciel platformy streamingowej Viaplay, wchodzącej do Polski w przyszłym roku.

