Real Madryt ma nowy cel transferowy. Najgorętsze nazwisko w Europie

20-letni Szoboszlai to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy w Europie. Lewy pomocnik Red Bulla Salzburg imponuje formą w klubie, dla którego w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie strzelił pięć goli i zaliczył dziewięć asyst.

Szoboszlai formą imponuje zresztą także w reprezentacji. To jego bramka w meczu barażowym z Islandią zapewniła Węgrom awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.

Dyspozycja Szoboszlaia sprawia, że jego pozyskaniem interesuje się coraz więcej europejskich klubów, m.in. Arsenal czy Milan. Możliwe, że trafi on do innego klubu należącego do Red Bulla - RB Lipsk. Jeśli tak się jednak nie stanie, o jego sprowadzenie starać się ma Real Madryt.

Dziennik "AS" poinformował, że 20-latek trafił na transferową listę życzeń mistrzów Hiszpanii. Nie wiadomo jednak, czy w dobie pandemii koronawirusa "Królewskich" na Szoboszlaia będzie stać. Portal Transfermarkt wycenia zawodnika na 25 mln euro. Wiadomo jednak, że Red Bull Salzburg zażyczy sobie za niego więcej. Szczególnie, że jego kontrakt z austriackim klubem obowiązuje do czerwca 2022 roku.

