Ronald Koeman skreślił pierwszego piłkarza! Ma odejść zimą, ale nie tylko on

Siedem meczów, z czego tylko trzy wygrane. 11 zdobytych punktów i ósme miejsce w lidze - początek sezonu w wykonaniu FC Barcelony jest - delikatnie mówiąc - przeciętny. Na razie katalońskiemu zespołowi nie pomogła zmiana trenera - kilka tygodni temu nowym szkoleniowcem drużyny został Ronald Koeman.

Poprawić grę i wyniki Barcelony mają zmiany kadrowe. Koeman już planuje, kogo zimą do klubu sprowadzi (głównie zależy mu na pozyskaniu Memphisa Depaya). Planuje jednak także - a może przede wszystkim - kogo się pozbędzie. Ostatnio "Mundo Deportivo" informowało, że klub opuścić w styczniu mają Junior Firpo, Carles Alena, Samuel Umtiti, Ousmane Dembele i Martin Braithwaite.

"AS" dodał teraz, że do wspomnianych graczy dołączy jeszcze jeden - Riqui Puig. Wychowanek Barcelony w ubiegłym sezonie pokazał się z całkiem przyzwoitej strony (dwie asysty w 11 meczach, kilka solidnych występów). Koeman w swoim zespole dla 21-latka miejsca jednak nie widzi. Pokazuje to fakt, że Puig w obecnych rozgrywkach na boisku pojawił się raz, wchodząc na końcówkę spotkania z Getafe (1:0).

